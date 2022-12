Rois recibiu o Nadal cun gran recital da escola de música local

Eh Soom Boo Kawaya, Que canten los niños, Adeste Fidelis ou Cun sombreiro de palla foron algúns dos temas que interpretaron alumnado e profesorado da Escola Municipal de Música de Rois (ESMU) para darlle a benvida ao Nadal nun concerto que entusiasmou ao público que se deu cita no auditorio municipal.

Neste tradicional concerto de Nadal participou os estudantes de música e movemento e linguaxe musical, interpretando a canción popular nixeriana Eh Soom Boo Kawaya. O coro co alumnado máis novo subiu ao escenario para cantar o tema de José Luis Perales Que canten los niños e a canción tradicional colombiana Anton tiruriruriru; mentres que o coro de maiores elixiu o tradicional Adeste fidelis.

Juegos de tronos e Cun sombreiro de palla foron os temas elixidos pola orquestra de cordas que está promovendo a Escola Municipal de Música de Rois, antes da interpretación en piano a catro mans o coñecido tema de Heart and Soul.

O concerto rematou coa actuación dos dous conxuntos instrumentais da ESMU. No primeiro caso tocaron Billie Jean, de Michael Jackson, e Hey Brother. O tema de Europe The final Countdown serviu para pechar este concerto co que a Escola Municipal de Música “agradécelle ás familias, ao alumnado e profesorado, ao Concello de Rois e a toda a veciñanza o apoio recibido durante o curso e deséxalles un Bo Nadal”, como dixo o director deste prestixioso centro, Manuel Villar.