Rueda espera acabar el primer colegio de Milladoiro en 2025

Se conocía el aforo, 450 alumnos. También su ubicación, en la salida de Milladoiro hacia Ventín. Pero es que, además, el futuro colegio de la mayor urbe de Ames será el primero de Galicia que se construya bajo los cánones del Plan de Arquitectura Pedagóxica, que busca crear espacios educativos más abiertos, flexibles, sostenibles, inteligentes e integrados. E, igualmente, la intención es que las obras arranquen a finales de año, y acaben en 18 meses.

Así lo avanzaba el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en una visita a la parcela que lo albergará, acompañado por el conselleiro de Educación, Román Rodríguez; el regidor, Blas García; el delegado territorial, Gonzalo Trenor; y parte de la Corporación local. Con la meta fijada, pues, a mediados de 2025, el titular autonómico aseguró que la nueva infraestructura va a contribuir a lograr una enseñanza “de calidade en Ames” con personal cualificado, suficiente y un CEIP tan moderno como eficiente.

Estos objetivos son los que llevaron a la Xunta a destinar una inversión de unos 13,2 millones de euros en los próximos años en uno de los ayuntamientos gallegos, como es la capital maiana, en los que más está creciendo la población. Por una parte, con la construcción del nuevo CEIP Milladoiro (9,7 millones de euros) y por otra, con la ampliación del colegio Agro do Muíño (que supondrá unos 3,4 millones más).

Rueda recordó que el Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica cuenta con un presupuesto de 191 millones, que permitirá mejorar en el futuro cuatro de cada diez centros educativos gallegos.

Por su parte, el regidor hizo hincapié en “o compromiso do Concello de Ames coa educación de calidade, que non é unha competencia municipal. Ames é un dos poucos concellos galegos que destina o 20 % do seu orzamento á educación, financiando con preto de 3 millóns de euros os comedores escolares municipais e sufragando con preto de 2 millóns de euros dúas escolas infantís municipais. Nos últimos orzamentos investiuse anualmente máis de 6 millóns de euros en educación das arcas públicas municipais”, explicó el mandatario.

La superficie construida del edificio será de 4.886 m2, más 973 de porches y marquesinas y mil metros cuadrados para la pista cubierta.