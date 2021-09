Ruiz denuncia una pinza del BNG y el partido de Mariño: “Sei ata onde foi a reunión”

Pacto, alianza y pinza. Son las tres palabras que centran desde hace meses el debate en la Corporación municipal de Ribeira, donde no reina precisamente el diálogo político. A BNG, PBBI y SR (que acusan al alcalde de haberles excluido de las negociaciones) no les gustó un pelo el acuerdo suscrito entre PP y PSOE para sacar adelante este lunes los presupuestos para este año (por 36,4 millones de euros) en base a 14 compromisos. Y al regidor, Manuel Ruiz, no le hace ni pizca de gracia lo que catalogó de “pinza” entre el Bloque y el partido independiente que lidera Vicente Mariño, a los que acusa de obstruir su gestión “en contra de Ribeira”.

“Sei ata onde foi a reunión”, les espetó el regidor en el pleno al denunciar un acuerdo en la sombra que, según él, no se atreven a airear públicamente. Incluso dio alguna pista: “había moitos veleiros”.

El BNG le acusó de mentir y calumniar al respecto.

Ruiz afirmó que las mil partidas de los presupuestos apuntalan “investimentos inaplazables” que permitirán, entre otras cosas, financiar cuatro obradoiros de empleo simultáneos, subir un 0,9 % el salario a los funcionarios, aprobar la RPT, hacer realidad la biblioteca o construir el nuevo polígono industrial.

Y todo ello “co investimento máis alto da historia de Ribeira”, dijo el mandatario.

“Non son os orzamentos do PP, como tampouco son os do PSOE, pero contemplan cuestións moi necesarias”, añadió.

Xurxo Ferrón (Suma Ribeira) indicó que, con el acuerdo PP-PSOE “escenifícase un pacto para o resto de mandato”, y le reprochó al alcalde “que por un lado pide diálogo e colaboración, e por outro négase a negociar os orzamentos co resto de partidos e incumple sistematicamente os acordos plenarios”.

Xosé Antón Vázquez Cobas (BNG) defendió una enmienda a la totalidad de su grupo para devolver el documento económico y redactar otro contando con toda la oposición y con los colectivos sociales y culturales. Y es que también él dijo que el Bloque “foi excluído das negociacións das contas” y criticó un “proxecto de coalición PP-PSOE”.

Para el BNG, el anunciado Museo do Mar “que sería o cuarto do Barbanza, é un gasto superfluo” y “non se destina nin un euro a solucionar os problemas de tráfico que está causando o goberno”.

La formación le preguntó a los socialistas “que farán cando Ruiz incumpla os compromisos que pactaron con el?”.

José Manuel Suárez-Puerta (PSOE) defendió el acuerdo con el ejecutivo señalando que “aquí se pide diálogo, pero si nosotros dialogamos con el gobierno, nos dicen que nos vendemos. Hay obras que no se hicieron quizá porque no se presionó lo suficiente. Ahora se presupuestan 14 compromisos para cumplir”.

Herminia Pouso (PBBI) acusó al alcalde de no escuchar a los vecinos y añadió que “aínda non están expropiados os terreos do polígono e xa se adornan os orzamentos municipais cos 8 millóns da venda das parcelas”.

Ana Barreiro (PP) alertó al BNG de las “amizades perigosas que ten ultimamente” (en velada alusión al PBBI, al que tildó de “partido boicoteador, irresponsable e obstruccionista”) y elogió la “altura de miras” de los socialistas.

La enmienda a la totalidad del BNG (apoyada por PBBI y SR) fracasó. La pinza, si existe, no impidió que PP y PSOE aprobaran los presupuestos.