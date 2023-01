Salta la alarma en el mercadillo de Padrón en medio de acusaciones de oportunismo

Tras la última acusación de la portavoz del Bloque Nacionalista Galego de Padrón, Beatriz Rei, sobre el peligro que corre la celebración del mercadillo dominical, han saltado las alarmas en la villa rosaliana, que cuenta con una de las ferias más antiguas de Galicia. Desde el gobierno local, el alcalde, Antonio Fernández Angueira, del PP, afirma no querer entrar en el “oportunismo del Bloque”, en alusión a que la formación nacionalista retoma ahora la polémica que mantiene desde hace tiempo el vendedor ambulante Francisco Romero Alvite con el Concello, porque estar en pleno año electoral.

“El Concello cumple la normativa y no oculta la información, a la que tienen acceso”, se limita a decir el regidor padronés al ser preguntado por las acusaciones del BNG, que afirma que el vendedor ambulante Romero Alvite fue expulsado el martes de la semana pasada del Concello cuando pretendía consultar el contrato con la empresa a la que el gobierno local ha delegado el control del mercadillo.

La raíz del conficto se remonta al año 2018, cuando el gobierno municipal, ya encabezado por el actual alcalde, decide entrar de lleno en la reordenación de un mercadillo que siempre ha tenido fama de funcionar de una forma algo caótica, y en la que los vendedores que pagan puntualmente su licencia se quejan de que muchos de sus competidores trabajan sin permiso y de forma ilegal.

El Concello decidió intensificar los controles, que realizaban cada domingo dos agentes de la Policía Local. Un trabajo arduo que llevó al equipo de gobierno a apostar por contratar en 2019 a una empresa para controlar el mercadillo, labor que realizan dos auxiliares de seguridad que recorren cada semana los puestos de venta, alrededor de 550, para pedir los datos identificativos. Cuando se hizo pública esta opción se cifró en 18.000 euros el coste anual del contrato.

Pero tanto la labor de control de esta empresa como la forma de otorgar las licencias municipales lleva siendo cuestionada desde hace años por Francisco Romero Alvite, vendedor y miembro de la Asociación de Ambulantes de Galicia, que se queja de no ser recibido por el alcalde y mantiene una mala relación con el concejal del área, Javier Guillán. “Nin me reciben nin responden voluntariamente as miñas preguntas..., nin por medio da Valedora”, se queja el ambulante.

En junio de 2022, la Comisión de Transparencia de Galicia, organismo vinculado a la Valedora do Pobo, admitía y abría expediente ante la queja presentada por Alvite por el silencio del Ayuntamiento, ante su petición de información sobre el protocolo de actuación de la empresa privada que controla el mercado. En octubre de ese mismo año, y también por petición de Romero Alvite, la Valedora solicita a Padrón que presente un informe en el que se explique qué ha ocurrido con 42 puestos del mercadillo dominical que han causado baja. Y ante el silencio administrativo, el ambulante vuelve a pedir la mediación de la Valedora en diciembre, logrando que ésta dé un plazo de quince días al Ayuntamiento para que cumpla la solicitud.

El siguiente capítulo que ha levantado las alarmas sobre el funcionamiento del histórico mercado lo ha escrito el BNG de Padrón, que hace unos días denunciaba que la celebración de la feria “peligra”, ya que lleva desde 2019 celebrándose en una situación de “alegalidad”.

La portavoz nacionalista, Beatriz Rei, que llevó este conflicto al pleno celebrado el jueves, denunció, además, el desalojo el pasado martes por parte de la Policía Local de Francisco Romero, que pretendía consultar el contrato con la empresa a la que el gobierno encargó la regularización del mercado. Según el BNG, Romero dijo que el concejal Javier Guillán le amenazó con cerrarle el puesto si sigue su lucha.

Desde el Concello se atribuye el incidente a la actitud del vendedor, que entró en el despacho del concejal sin permiso, por lo que procedieron a desalojarlo.

El último capítulo de este contencioso está por escribir, aunque los padroneses, en general, se muestran tranquilos y no creen que nada de esto haga desaparecer su feria.