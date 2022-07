Santa Comba se acerca a Santiago con mejoras en el vial que los une

La alcaldesa de Santa Comba, María Pose, quiere un municipio dinámico, atractivo y bien comunicado y para eso es imprescindible mejorar la carretera que une la localidad xalleira con la capital gallega. Bien lo sabe la regidora que acudió en repetidas ocasiones a la Xunta de Galicia con esa petición. “Me reuní no solo con Ethel Vázquez como responsable de la Consellería, sino que también le trasladé esa reivindicación a Núñez Feijóo en persona. Sabemos que esta obra es importante y por eso luchamos por ella. Y no es de ahora, sino que se remonta a mi anterior mandato ya en 2014”. La tardanza en acometer la obra parece que está relacionada con el presupuesto. “Hace ocho años había otras prioridades y lo podíamos entender, pero ahora, después de tanta insistencia, había una puerta abierta con los fondos europeos aunque se denegaron para esta actuación. Hay que agradecer que la Xunta acometerá la obra de igual manera con fondos propios porque sabe de la importancia que tiene para los vecinos ya no solo de Santa Comba sino de toda la comarca. Es un paso importante para toda la comarca, que ahora verá como conducir hacia Santiago será más seguro y además, aunque no sea mucho, en algo se acortarán los tiempos de viaje con el beneficio que también conlleva para nuestras empresas”, indica.