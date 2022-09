Santomil, inclinado a convocar ambos consellos educativos por el comedor

El concejal, y presidente del Consello Sectorial de Educación de Ames, David Santomil, tiene previsto convocar este órgano para abordar los horarios del comedor siempre que la solicitud incluya la firma de un tercio de las ANPA (sólo la de Ventín rubricó la petición). La noticia llega después de la protesta de nueve asociaciones de padres de alumnos para recuperar los turnos precovid, si bien el edil deja claro que, en su opinión, no es este el órgano fetén.

Además de a este órgano, la misma fuente adelanta que también reunirá al Consello Escolar Municipal próximamente, que por contra sí está conformado por totalidad de la comunidad educativa local, incluyendo a los directores de centros, ANPA, representantes del profesorado o la inspección educativa, entre otros. Recuerda también que ya mantuvo dos reuniones (18 de agosto y 2 de septiembre) con los padres, y a su juicio buscan “cambiar as quendas de comedor para adaptalas aos seus horarios de actividades extraescolares”, pero también “que se elimine a organización dos horarios de saída do comedor, algúns cada 15 minutos, para que os pais e nais poidan entrar a calquer hora ao centro a recollelos”, aportaba.

El también primer teniente de alcalde de Ames acaba subrayando que ambas cuestiones “xa estaban así antes da pandemia, e faise por razón de organización e sobre todo por seguridade”, .

A su vez, los representantes de las nueve ANPA de la capital maiana afirman que lo que solicitan es que se traten “todas as modificacións aplicadas unilateralmente polo Concello aos servizos complementarios e que modifican as condicións previas á pandemia”. Asimismo, consideran que esta forma de proceder “está en contra do artigo 2 do propio regulamento do Consello Sectorial de Educación de Ames, concretamente en el último apartado, que obliga a la administración municipal a consultar previamente “todos os asuntos de trascendencia que afecten ao sector”, divulgan.

Pero tampoco pierden los tutores del alumnado la oportunidad de reprochar a los políticos locales su forma de actuar, ya que aseguran que no consensuaron con ellos los cambios, lo que no sería acorde al propio reglamento, pero también reseñan que se hizo “de xeito premeditado, de costas ás propias familias usuarias do servizo, deixándoas fóra do proceso de avaliación de opcións e decisión”.

El comunicado viene firmado por las asociaciones de madres y padres de los dos institutos, de la Escola de Educación Infantil de Milladoiro; los CEIP Agro do Muíño, Barouta y A Maía; el CEP de Ventín, Galiña Azul Figueiras y de la ANPA A Madalena de Milladoiro.

Según aportaban a este diario desde la asociación de madres y padres del CEIP A Maía el pasado día 5, cuando ya exigían la convocatoria del consello sectorial, “hai 15 días houbo unha primeira reunión e o propio concelleiro díxonos que non habería protocolos, e quedaban como antes”, para posteriormente, el 2 de septiembre, “viñeron ca decisión tomada”. La misma fuente aclara que “durante a pandemia os rapaces saían ás 15.45 horas, en grupos distintos por cursos; agora que rematou, queremos recuperar o horario das 16.00-16.30 horas ou, cando menos, debatilo, pero non se nos escoita”.