Santos: “Apoio sen reservas ás familias dos desaparecidos”

La seguridad en el mar siempre está sometida a lo inesperado. Y son muchas las historias que, por desgracia, non han tenido un final feliz. Hace más de dos décadas, en la playa de Queiruga (Porto do Son) el joven compostelano Miguel Ángel Barral perdía la vida mientras trataba de ayudar a una persona que se encontraba en apuros. “Recordo que traballabamos na zona de Basoñas, e ao pasar á ida e máis á volta, ademais da lancha de Salvamento, vimos xente na praia. Pero chegou un punto que incluso de noite, facendo vixía. Eran familiares do chaval. Morrían de pena”, afirma el marinero sonense Rogelio Santos Queiruga.

La búsqueda oficial se canceló y la Policía Local contactó con varios profesionales del mar para continuar con las labores. “Quizá máis que por encontralo, aínda que ese era o motivo, era por darlle algo de consolo á familia nesas circunstancias tan duras”, asegura al respecto Santos, quien cree que “as autoridades sentíanse impotentes porque, aínda que saben desempeñar moi ben o seu traballo, moitas veces limítanse a cumprir ordes”.

Tras horas de búsqueda, Juan Carlos, el hermano mayor de Rogelio, encontró al joven desaparecido en las profundidades de Baroña y, como no tenía oxígeno, señalizó la zona exacta con una baliza. Solicitó refuerzos pero, ante la negativa de las autoridades competentes para reflotar el cuerpo (era a última hora de la tarde), tuvieron que recurrir a un buzo titulado sonense que, con una botella de Salvamento, hizo lo propio, siendo trasladado el cadáver a tierra por la embarcación Salvamar Atlántico.

Rogelio Santos se encargó de sacar a la superficie el cuerpo sin vida desde el fondo del mar. Resalta que “ese momento impacta, porque somos seres humanos e iso aféctache a moitos niveis. Pero cando máis me impactou foi cando, dende arriba, indicaban que arriásemos a áncora e pasarían ó día seguinte os GEAS a buscalo”.

El debate sobre los rescates, su prolongación y ese dolor que no encuentra calma se ha vuelto a avivar con el naufragio del pesquero gallego Villa de Pitanxo el pasado mes de febrero a 250 millas de la costa canadiense de Terranova, con una tripulación de veinticuatro hombres, de los cuales doce siguen todavía desaparecidos.

Al respecto, el vecino sonense se pregunta: “cando se farda de que chegamos á lua estamos esaxerando as nosas virtudes ou é que en realidade non nos importa a vida desa xente?” “Cando morreu meu pai hai trinta anos os veciños de Porto do Son e Queiruga volcáronse buscándoo, rotos de dor, e atopámolo. Os que vivimos estas cousas sabemos o que é”, añade.

El profesional asegura que la gente del mar sobre todo, pero también de otros oficios, “chega a límites físicos, técnicos e emocionais incribles para desempeñar o seu traballo e arriscando a vida; moitas veces nin para gañar cartos, senón para pagar a cuota da Seguridade Social. Dirán que esa é a nosa obriga, e eu pregúntome: cal é a dos estados cando unha persoa desaparece no fondo do mar como o buque Villa de Pitanxo?” Santos espera que “oxalá poidan recuperalos e telos preto da casa enterrados, como teño eu a meu pai”.

En este sentido, tiene claro que “pode haber trabas ou problemas técnicos de todo tipo, algúns moi graves, pero non me vale que digan que suspenden a búsqueda, porque tamén cancelaran a deste chaval. É moi triste que vaia meu irmán cun traxe de neopreno e, non de casualidade, o atope. Paréceme unha falta de respecto ás familias e unha falta de vontade. As pensións e indemnizacións son secundarias ao lado do efecto que ten na vida das persoas nestes momentos duros sentirse respaldado e apoiado”.

Un gobierno nunca debe abandonar a los suyos hasta agotar todas las posibilidades. “Das garras da morte ninguén che pode arrincar, pero si podemos apoiar sen reservas ás familias dos desaparecidos”, concluyó.