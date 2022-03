Seis influyentes peregrinos para darle impulso a la Vía de la Plata

Eche o que hai: se no Ano Santo de 1999 os persoeiros relevantes para pór en valor o Camiño de Santiago eran expertos como Paolo Caucci ou os artistas que integraron as múltiples exposicións que levaron o nome de Galicia por medio mundo, agora os que chaman á xente a coñecer este itinerario milenario son os protagonistas das redes ou os triunfiños do fenónemo fan. Naquela despedida do século XX, o concerto dos Rolling Stones puxo no mapamundi á capital de Galicia... e que queren que lles diga, os tempos son levados, e ao mellor deron co xeito de implicar aos máis mozos no fenónemo xacobeo recurrindo a participantes de Operación Triunfo e ás raíñas de Internet. Pero eu penso que ten que ser todo cousa da pandemia. Estou certo.