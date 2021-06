Setecientos padres e hijos presumieron de Apego a la educación en lengua gallega

Más de setecientos progenitores con chavales (o a la espera de ellos) pasaron por la casa de la cultura de Bertamiráns para participar en la II Festa do Apego, a cubierto por el mal tiempo. Organizada por el departamento de Normalización Lingüística del Ayuntamiento de Ames, incluyó danza, música, teatro y juegos dirigidos a las familias con niños de hasta seis años que deseen educarlos en la lengua de Galicia.

La fiesta comenzó a las 11.00 horas con el espectáculo Derriba da lúa, de Vero Rilo y Sonsoles Penadique, en el que se combinó narración oral con música para acunar, cantar y jugar desde los primeros meses. A mediodía llegaba ya el turno de As Armadanzas, y Montse Rivera y Mercedes Prieto (ambas integrantes del grupo Pesdelán) lograron hacer bailar a todos los asistentes.

Tampoco se olvidaron de los cuentos, que aportó Vero Rilo con Outra vez!, una antología de narraciones de aquí y de allá para contar sin parar en la fiesta, en la casa o en el parque. Pablo Díaz y Olga Kirk abrieron la sesión vespertina, ya a las 17.00 horas, con su espectáculo Canta música, un taller-concierto que mezcla música tradicional con las canciones más modernas de los discos de Pablo Díaz, dejando paso luego al Baúl da tía Tola y la función teatral Estrazalonia. El espectáculo estimuló los sentidos a través de las emociones, de las sensaciones, de la sorpresa y de la ilusión, según aportan desde la organización.

Las actividades finalizaron por todo lo alto con dos pases de Uxía Lambona y la Banda Molona, incluyendo su reinterpretación de Esto báilase así o la Rianskeira, además de temas propios, como los titulados De festa o Muxía and Roll.

La edil de Mocidade e Normalización Lingüística, Escarlata Pampín, quiso agradecer la participación de todas las familias que hicieron posible esta fiesta, asegurando que los padres, madres y chavales desbordaron la casa de la cultura de apego, alegría, emoción, esperanza y “amor polo noso”. Apego es un programa colectivo de varios concellos “que promove a transmisión do galego como lingua inicial nas familias con nenos e nenas de cero a seis anos, e que contribúe á socialización en galego das crianzas con actividades”, apuntan. La mencionada iniciativa ofrece información, recursos (virtuales y físicos) así como “actividades formativas e de lecer tanto para as familias e as crianzas como para os e as profesionais”, concluyen.