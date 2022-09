Si Intecmar da el visto bueno abrirá el marisqueo en Noia

Más de 1.500 profesionales de las cuatro cofradías de la ría noiesa (de las localidades de Noia, Porto do Son, Portosín y Muros) continúan a la espera de que la toxina remita para poder regresar al trabajo rastro en mano. Y, según avanzó este miércoles el patrón mayor, Santiago Cruz, aunque es imposible prever lo que va a suceder, ese día podría ser este mismo jueves.

La última muestra analizada por el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar) arrojó niveles negativos y, este miércoles se tomó una nueva muestra que será analizada en el instituto con base en Vilaxoán. El resultado se espera conocer este jueves a primera hora de la mañana. “Imos ir ao mar e imos esperar a noticia sobre as 10.00 horas: se dá negativo empezamos a traballar e, se dá positivo, imos para terra”, explicó a este diario el dirigente de la entidad marinera.

La cofradía de pescadores de Noia tenía previsto iniciar la campaña marisquera el pasado lunes y, si se confirma la desaparición de la marea roja, podría arrancar hoy con tres días de retraso.

Por acuerdo mayoritario del cabildo, se aprobó que si el Intecmar da el visto bueno, los profesionales irán al mar en las siguientes condiciones: los mariscadores de a flote tienen fijado el horario de trabajo de 10.00 a 11.00 horas, y los de a pie, a partir de las 11.45 horas, que es cuando se registra la bajamar.

En cuanto a los topes, todos los profesionales podrán coger 2 kilos de japónica, 2 de babosa y 2 de fina. En cuanto al berberecho, para los productores de a flote se ha establecido un máximo de 15 kg para el primer y segundo tripulante, mientras que para el tercer y cuarto tripulante el cupo será de 10, los mismos que podrán capturar los mariscadores desde tierra.

Según explicó Cruz , “o motivo de baixar os topes é que as conserveiras non puideron levar mostra para analizar rendementos porque había toxina e non as puidemos enviar. Avisaron que virían a recollela no caso de que se levante o peche”. Por ello, en caso de ir al mar, el producto se venderá para fresco.

Además, adelantó que el lunes si permanece abierto se volverá a los topes que se habían establecido inicialmente. Así, los que realizan su labor desde la embarcación podrán capturar 30 kilos de berberecho el primer y segundo tripulante y 20 el tercer y cuarto, y 2 kilos de cada variedad de almeja. Para los que lo hacen a pie, 20 y 2 por especie, respectivamente.

Recordar que hay marisco y es de calidad, por lo que se prevé una buena campaña.