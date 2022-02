“Si no hay concienciación no sirven de mucho las ayudas”

Cuando María Maneiro (Porto do Son, 1996) nació le diagnosticaron una parálisis cerebral que afecta a su movilidad y lenguaje. Forma parte de su vida y nunca ha frenado sus ganas y su pasión por el diseño. Se graduó en Publicidad por la Universidad de Vigo en el 2019 y desde entonces no ha dejado de ampliar su formación. Tras realizar prácticas, ahora trata de dar el salto al mundo laboral. Por ello, la sonense busca acabar con los prejuicios y las primeras impresiones para poder profundizar en el potencial del candidato y todo lo que puede aportar a la empresa. En definitiva, que se fijen en las capacidades y no en las discapacidades.

¿Siempre ha querido ser publicista? ¿Cómo surge esa vocación?

Si. Desde muy pequeña mostraba interés por todo tipo de diseño. Sin embargo, en tercero de la ESO, gracias a la asignatura de Producción Audiovisual en la que se realizaron unas charlas y vinieron unos publicistas expertos en el packaging para las presentaciones de películas, que me encantaron, me fui encaminando hacia la publicidad. Además, después vi que era un tipo de empleo muy adaptado a mis capacidades ya que casi todo se realiza a través del ordenador.

¿Qué balance hace de su paso por la facultad? ¿Cómo ha sido la integración en el aula?

Mi balance es súper bueno; es una facultad muy accesible para una persona con movilidad reducida. Participé en una beca de colaboración, gracias a la que dos compañeras mías me ayudaban a coger apuntes, recoger los materiales que utilizase, etc. Incluso el técnico de las cámaras me hizo un pulsador con la impresora 3D para que pudiese realizar los trabajos de Fotografía.

¿Y respecto a los exámenes?

Pues en cuanto a las clases y los profesores, en la mayoría de los casos, se me facilitaron adaptaciones a la hora de realizar los exámenes: mayor tiempo en algunas asignaturas o en otras pruebas tipo test. También en la presentación de exposiciones orales se me permitía utilizar métodos de comunicación alternativos, como el programa de voz del ordenador y la tablet. Participé activamente en todas las prácticas con mis compañeros. El hecho de ser una carrera que utiliza la comunicación audiovisual y la informática predominantemente es de ayuda para una persona con dificultades motoras como yo. En realidad, pude seguir el ritmo normal.

Tras acabar Publicidad ha ampliado sus estudios con el máster de dirección de Arte publicitario. ¿Qué está haciendo actualmente?

Las prácticas del máster las realicé en el departamento de imagen de la Universidad de Vigo. Estuve encantada y pude hacer un montón de actividades como folletos, carteles... incluso diseñé un boceto de unas camisetas. Actualmente me encuentro realizando un certificado de profesionalidad en gestión de marketing y comunicación, para continuar con mi formación, y estoy en búsqueda activa de empleo.

De las tareas que te han encomendado hasta la fecha, ¿cual es de la que más orgullosa te sientes?

Destacaría la renovación de la imagen de empresa que desarrollé en las prácticas con la Fundación Impulsarse; allí me dieron plena confianza y libertad de creación en cuanto a la estética. Probablemente este fue el mayor reto de mi vida profesional, por ahora. También resaltaría mi Trabajo Fin de Máster, centrado en la creación de la marca A cadeira da Raíña, comenzando por la identidad gráfica, la elaboración de diseños para plasmarlos en tazas, camisetas y totebags, y finalizando con su propia página web.

En cuanto a su experiencia laboral, ¿quedan muchos puentes que tender por parte de las empresas?

Mi experiencia laboral no fue propiamente dicha laboral, por el momento solo tuve la oportunidad de realizar prácticas. Ahora sólo falta que las empresas se atrevan a contratar a personas con discapacidad sin prejuicios. En general, no quieren a un “discapacitado” frente a otra persona sin discapacidad por desconocimiento. Los contratantes cuando ven esta etiqueta no se paran a individualizar a la gente; no valoran el potencial del candidato y todo lo que podría aportar al negocio.

¿Cree que son suficientes las ayudas por parte de la Administración?

Podrían ser mejores. Bajo mi experiencia diría que son insuficientes. Una persona con diversidad funcional, para poder estar incluída en la sociedad y estar en igualdad de oportunidades con el resto de personas, va a necesitar ayudas en muchos ámbitos, el laboral es uno de ellos, pero no el único, ya que necesitan asistencia personal para poder realizar las actividades de la vida diaria. Existe la figura del asistente personal y es fundamental para que pueda desarrollar la actividad laboral para la que está formada. La Administración ayuda a sufragar esta figura, gracias a la dependencia, pero actualmente son insuficientes.

¿Y en las empresas privadas?

En cuanto a las ayudas en el ámbito laboral, desde mi opinión, van más encaminadas a la Administración pública y no a empresas privadas. La Administración pública posee cuotas reservadas de empleo, que es la imposición de la obligación en la contratación de personas con discapacidad. Y para las empresas privadas, las ayudas son las bonificaciones, las subvenciones o las deducciones por estos empleados en las cuotas en la seguridad social... Realmente si no hay más concienciación por parte de los encargados de recursos humanos de las empresas éstas no sirven de mucho.

¿A dónde le gustaría llegar profesionalmente? Retos de futuro.

Nadie sabe lo que le deparará el futuro, aunque de lo que estoy segura es de que seguiré luchando para trabajar en algo de lo que he estudiado. Me encantaría formar parte del departamento de comunicación de una empresa de moda o del departamento creativo o digital de una agencia de publicidad.