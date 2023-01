Sólo dos barcas pescarán anguila en la desembocadura del Tambre

La Jefatura Territorial de la Conselleira de Medio Ambiente acaba de darle luz verde al Plan de aproveitamento específico para a pesca da anguía en la desembocadura del río Tambre que, para el presente año, fue solicitado por parte de la Cofradía de Pescadores San Bartolomé de Noia. Será mediante nasas butrón, entre las 12 del mediodía del lunes y las 12.00 h. del sábado (máximo 8 horas al día entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre). Y para ello, tan sólo constan dos embarcaciones autorizadas.

Entre las características del plan, la captura de ejemplares se circunscribe al tramo del río Tambre comprendido entre la línea que une punta Testal con punta Requeixo y Ponte Nafonso, exceptuándose la zona de desembocadura del río Tines, delimitada en el mapa 10 del Decreto 75/2013, de 10 de mayo, por el que se aprueba el Plan de recuperación de la subespecie lusitánica del escribano palustre (Emberiza schoeniclus L.subsp. lusitanica Steinbacher).

También se hace constar que el arte tradicional para las capturas debe incluir red de malla no inferior a 14 mm, medidos en diagonal y mojada, unida por una cuerda y en cada extremo de ella una boya, de un tamaño mínimo de 20 cm. En la de menor dimensión se indicará el folio de la embarcación que opera con ella. Las cadenas de nasas deberán situarse en dirección paralela a la corriente y no podrán cruzarse ni en el canal ni en el estuario. El tendido de las artes se hará de forma que siempre quede libre un ancho de río suficiente para el normal movimiento de las especies migratorias. Los butrones a utilizar tendrán que ser levantados y revisados diariamente, y queda prohibido tener más de una cadena sin vaciar en la cubierta de la barca. En lo que atañe al número máximo de ingenios de pesca usados, no podrá ser superior a diez por tripulante y no se podrá acumular de un marinero a otro.

También refleja el Total Admisible de Capturas por periodo de pesca: una tonelada, y una vez alcanzado dicho TAC, se cerrará la temporada. La dimensión mínima de las anguilas capturadas será de 20 cm, con la obligación expresa de devolver al agua cualquier otra especie que entre en los butrones. Además, sólo se autoriza la captura de la anguila en la fase del ciclo vital denominada “anguía amarela”, y se deberán devolver al agua inmediatamente después de su captura todos los ejemplares con signos externos propios de la fase de “anguía prateada”.

Las embarcaciones y número de tripulantes por cada una autorizados son Benigna, con matrícula 3ª CO-7-2015, y que contará con un máximo de dos tripulantes, así como Baña, con matrícula 3ª CO-7-2580, y un máximo de tres tripulantes.

Asimismo, la cofradía remitirá cada mes la declaración de las capturas por especie y por día trabajado al Servicio de Patrimonio Natural, vía fax o por correo electrónico a la dirección caza.pesca.coruna@xunta.es. e igualmente, se enviará la siguiente información: el día, número de tripulantes, cifra de nasas empleadas y kilogramos capturados de anguila –sin olvidar indicar las especies atrapadas no objeto de la pesquería–, y la comercialización se llevará a cabo en la lonja de Noia. Los participantes en el plan tienen la obligación de entregar la totalidad de la pesca, y cada mes, junto con las declaraciones de capturas, los sujetos de este plan remitirán al Servizo Provincial de Patrimonio Natural el justificante de las ventas.

Las anguilas de esta ría fueron siempre muy apreciadas, y hasta la construcción del embalse Barrié, (años 50 del pasado siglo), alcanzaban a los municipios del interior.