Sonia Carbia expón en Valga os seus traballos con vidro e tellas

Traballos con vidro e tellas ocupan durante este mes de abril a sala de exposicións do auditorio municipal de Valga da man de Sonia Carbia Torres, nada en Pontecesures, onde tamén reside agora, pero “criada en Valga a partir dos 3 anos e ata os 28”, conta. A súa mostra Entre tellas e vidros foi inaugurada polo alcalde, José María Bello Maneiro, e as concelleiras Begoña Piñeiro e Malena Isorna, nun acto no que tamén participaron integrantes da asociación de Mulleres Rurais Albor, da que forma parte a artista pontecensureña.

As obras que expón Sonia Carbia teñen o seu xermolo no ano 2003 cando realizou o seu primeiro curso de tellas. “Dende entón e ata 2018 facíaas esporadicamente, cando tiña encargas”. Ata que Rosa Crespo, a presidenta da asociación Albor, se puxo en contacto con ela “para propoñerme dar un curso, que aínda continúa impartíndose hoxe en día”.

Na exposición pode verse a evolución nos seus traballos, dende as primeiras tellas que realizou ata as máis recentes, máis traballadas e con numerosos detalles que as fan únicas. Representan fachadas de vivendas, entre elas a súa propia e outras tamén personalizadas que lle encargan. Tamén replica outro tipo de inmobles, coma faros.

No referido ao vidro, a súa relación con este material comezou máis tarde, arredor de 2007. “En 2019 tamén comecei a dar un curso na asociación Albor e dende entón xa non paramos con el”. Empregando a técnica Tiffany realiza todo tipo de creacións e obxectos decorativos: lámpadas espellos, xoieiros, flores, pezas de bixutería... “Con vidro pódese facer practicamente de todo, agora estou traballando en dúas vidreiras para a miña casa. Sempre vou collendo novas ideas e aprendendo cousas a través das redes sociais e de internet, porque estas técnicas teñen moitísima aceptación noutros países. En España aínda non tanto”, explica.

Ademais, conta coa colaboración do seu home para rematar os seus traballos, xa que lle axuda cos enganches para as tellas, as bases para as pezas de vidro e outros detalles.

“Todo o que forma parte da exposición é feito a man”, coa única excepción dun farol que é restaurado. Moitas das pezas xa están vendidas, xa que Sonia conta cunha páxina de Facebook (Vitralhesa) e un perfil en Instagram (@carbiatorres) para promocionar e divulgar o seu traballo.

ADICAM. Cómpre lembrar que esta exposición substitúe a do mes do marzo, no que o auditorio valgués acolleu unha mostra da asociacion Adicam de persoas diagnosticadas de cancro de mama e xinecolóxico, unha colección de pinturas titulada Exaltación da imaxe da muller. A figura feminina centra as obras, que foron premiadas no certame artístico que o colectivo organiza anualmente.

Adicam é unha asociación con implantación en varias localidades da provincia (Cangas, onde se fundou, Pontevedra, Vigo e Moaña) que ofrece apoio integral ás pacientes de cancro de mama e xinecolóxico e ás súas familias. Ademais, pon en marcha iniciativas para sensibilizar á poboación sobre esta enfermidade e sobre os hábitos saudables.

O colectivo ten na cultura e, máis en concreto, na pintura unha forma de achegarse á cidadanía. Anualmente organizan un certame artístico e cada mes promoven unha exposición con obras que teñen como denominador común a exaltación da imaxe da muller. “Esperamos que a xente poida apreciar e valorar das obras, xa que en Galicia temos moitos pintores noveis que non se coñecen e paga a pena darlles unha oportunidade”, explican.