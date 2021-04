Sorpresa en Oroso: Mirás dejará la alcaldía por el Senado tras 38 años

Después de bregarse en la primera línea de la política de Oroso y la coruñesa (como diputado provincial), Manuel Mirás Franqueiras (Ordes, 1956) abandona la alcaldía socialista para alcanzar la Cámara alta como senador en sustitución del betanceiro Antonio Vázquez, según confirmaba el propio mandatario. Su desembarco en la capital estatal llegará, además, el próximo mes. “Continuarei traballando polo ben do meu concello e de Galicia desde outras responsabilidades”, anunciaba a modo de compromiso un regidor que tienen en su mano derecha Antonio Leira el sucesor natural.

De cualquier modo, y a preguntas de este diario, ambos aludidos explicaban que el nombre de la persona propuesta como candidata para sustituír a Mirás se decidirá en la asamblea local socialista en próximas fechas. “Sempre fixemos así as cousas, serán os militantes os que decidan”, afirma el alcalde. A su vez, Leira, también rechaza postularse para tal cargo, según apostillaba.

Diputado provincial desde los años ochenta y regidor primero por el PSOE en los noventa, luego el CDS (2003) y finalmente por las filas socialistas desde 2007 hasta la actualidad, Mirás es un apasionado del Camino Inglés (preside la asociación de concellos de esta Ruta) y ha contribuido a afianzar las relaciones entre su ayuntamiento y el luso de Gois, con quien están hermanados.

Según su testimonio, “despois de 38 anos de traxectoria na política local e no Concello de Oroso, creo que chegou o momento de deixar a alcaldía”, si bien incidía en que va a continuar ligado al bienestar orosano desde su nuevo puesto como senador, explicaba el aún munícipe a semanas de su marcha a Madrid.

“Foi un orgullo ser alcalde de Oroso, durante todos estes anos transformamos o concello grazas á colaboración de todos os veciños e veciñas e doutras forzas políticas, especialmente o BNG; Oroso é hoxe un concello con todos os servizos e ben comunicado, un bo lugar para vivir ou criar un fillo, pero todo ten o seu final o despois de pensalo moito creo que é o momento de dar un paso ao lado e dar paso a xente nova”, sostenía a modo de argumentario este hombre clave en el PSdeG comarcal.

Mirás encabezó por primera vez la candidatura del PSdeG-PSOE a la alcaldía de Oroso en 1983. Además de concejal, fue alcalde durante más de dos décadas, aunque no de forma continuada. Entre otros cargos que ocupó figuran el de vicepresidente ejecutivo de la Fegamp y presidente de la Mancomunidade de Municipios da Comarca de Ordes. En la actualidad es secretario de Política Municipal Provincial y miembro de la Executiva Provincial do PSdeG-PSOE; presidente del Consello Provincial de Alcaldes e Alcaldesas do PSOE y presidente de la Asociación de Concellos do Camiño Inglés. A nivel orgánico ostentó diferentes responsabilidades en la ejecutiva gallega del PSdeG, en el Comité Provincial, la Executiva Provincial y la Xestora do PSdeG-PSOE.

Mirás, un político que no deja indiferente a nadie y con un carácter firme, tuvo también un destacado papel a la hora de dar un decidido impulso al folclore local y también a la Festa da Troita, evento que siempre quiso promocionar en persona y en el que ha llegado a participar activamente. Asimismo, ha planificado el urbanismo local desde los años noventa, impulsando los servicios en la capital municipal y también en el medio rural orosano.

Para concluir, se ha posicionado siempre a favor de aprovechar las sinergias del Camino Inglés y dotar con una Vía Verde a su comarca.