Suben los salarios a los trabajadores y ediles que cobran en la capital maiana

El pleno celebrado en Ames aprobó por mayoría absoluta el suplemento de crédito 5/2022 con remanente de Tesorería para gastos generales. Este punto salió adelante con el voto a favor de los miembros del tripartito y de los concejales del grupo mixto, Quique Costas, de Ames Nuevo, y José Ramón Oulego, de Ciudadanos. Pero los ediles del PP se abstuvieron... cuando tuvieron constancia de que el dinero también se iba a emplear para subirle el sueldo a los miembros del gobierno.

Precisamente, dicho suplemento de crédito tiene como objeto hacer frente al incremento retributivo adicional del 1,5 % del personal al servicio del sector público para el año 2022, que fue aprobado a través del Real Decreto-Ley 18/2022, de 18 de octubre.

Dicha subida, además de afectar a los políticos, tiene efectos retroactivos, y se aplicará desde el 1 de enero de 2022, lo que supone un incremento de las retribuciones no previstas en el presupuesto. Su importe incluye las cuotas de cotización a la seguridad social, separado por áreas de gasto y por conceptos salariales, por 109.907,49 euros en retribuciones, más 33.974,03 euros de cuotas a la Seguridad Social, lo que hace un total de 143.881,52 euros.

El concejal del Partido Popular de Ames, Javier Olmo, salía al paso apuntando que “el grupo municipal popular no tendría ningún reparo en votar a favor en este punto si fuese una cuestión que afectase sólo al personal municipal, pero detectamos que dentro de las partidas afectadas está el incremento del sueldo de los miembros del gobierno. Evidentemente nosotros no vamos a apoyar esto porque nos parece que no es un procedimiento adecuado que debe seguir el ejecutivo local para incrementar sus retribuciones. Consideramos que el gobierno local lo que debe hacer es un punto específico dentro de un pleno para abordar este tema”.

La operación, que según los populares no es motivo de reparo alguno gracias a la supresión de las reglas fiscales a consecuencia de la crisis y a que va destinada a cumplir con una obligación legal respecto a la retribución de los empleados municipales, sí que va a reducir el remanente de Tesorería disponible para gastos generales del Concello “a poco más de 500.000 euros”. Asimismo, lamentaban en un escrito que se hubiera “camuflado entre más de 200 partidas económicas que afectan exclusivamente al personal municipal”.

RÉPLICA. Sobre esta cuestión, la edila de Economía e Facenda, Genma Otero (Podemos), replicaba que “o que se está facendo está aprobado no máximo órgano de decisión dunha Corporación como é o pleno. Recórdolle que no pleno de organización celebrado en xullo de 2019 aprobáronse as dedicacións do Goberno e onde tamén se aprobou que ditas retribucións experimentarían a mesma modificación que as do resto do persoal municipal. Deste xeito, estamos dando cumprimento a un acordo do pleno”, reseñaba la munícipe.

En la sesión también se dio luz verde al acta de la anterior sesión o a las bases para elegir juez de paz substituto. Y, con la oposición de Ciudadanos más el PP, a la cuarta modificación del Regulamento Orgánico Municipal (ROM) para que los concejales se relacionen con el pleno y la administración local mediante medios electrónicos (incluyendo las convocatorias), al tiempo que también se fijó el voto de calidad del alcalde, en cualquiera de los sentidos que decida. Tras la sesión ordinaria de este jueves, los populares lamentaron que el regidor utilice su último turno, sin posibilidad de réplica, “de manera vergonzosa, autoritaria y poco democrática” para “atizar a quien quiere” dejando caer “insinuaciones”.