Teatro das Maniotas será el primer grupo gallego en una final del premio Buero

El grupo Teatro das Maniotas del Instituto de Brión será el primero de Galicia que opte a una final de los Premios de Teatro Joven Buero, modalidad de espectáculo teatral. Y por ello tienen listo ya el operativo para desplazarse a Madrid y participar en la Semana del Teatro –del 27 de junio al 1 de julio–, en la que la Fundación Coca Cola fallará el podio el 30 de este mes. Y si concurrir ya es importante, la continuidad de las vocaciones entre sus quince componentes todavía lo es más.

“Temos unha nena que se vai presentar á Escola Superior de Arte Dramático de Galicia, e outra que está en 4º de ESO que tamén quere contininuar”, confirmaba María Dolores Santos, directora junto a Ariadna Álvarez de una iniciativa que comenzaba en Rois hace una década, y que lleva implantada tres años en este IES maiano. “Foi cando o traslado a este instituto que exportamos a idea”, aporta Santos, destacando tanto “a boa acollida entre os rapaces como o apoio a tope dende a dirección, incluso economicamente”, continúa la docente, jefa del departamento de Música, que destaca todo lo que los chavales podrán aprender en el campus teatral el premio Buero, incluyendo contactos con actores.

Ensayan todos los sábados en las instalaciones educativas entre las 09.00 de la mañana y las doce, por lo que ya se presupone un afán evidente a estos jóvenes actores.

En cuanto al galardón Buero, concurren a la gran final del día 30 junto al Grupo de teatro del IES Josep Maria Llompart de Mallorca, que representarán la pieza La Edad de la Ira, y el Grupo del Taller de teatro del IES Navarro Villoslada de Navarra, con Mis amigos de entonces. Los brioneses harán lo propio por la obra As do peixe, de Cándido Pazó, a la espera de saber aún el día concreto en el que van a representar en el Teatro Valle Inclán de la capital.

Además, hubo otros reconocimientos para conjuntos gallegos en la fase autonómica, destacando entre los premios especiales del jurado en categoría escolar el otorgado a Vai no dentista del IES Arcebispo Xelmírez I de Santiago por Criaturas, y el Grupo Cía. De Teatro Noite Bohemia del IES Ramón Menéndez Pidal de A Coruña, por la interpretación de su elenco femenino en Bernarda Alba.

A su vez, pero en categoría no escolar, se impuso Palimoquiños, de la Escuela Palimoco Teatro Danza de Lugo, por Joan y, como galardones especiales en categoría no escolar están el Grupo ES3HA2 de la Escola de Teatro Melandrainas de Arteixo por el mejor diseño del espacio lumínico en Jo, historia de un saltimbanqui, y el otorgado al Grupo Teatro do Ar de Nigrán.

PRÓXIMA ACTUACIÓN. Y si usted quiere comprobar lo bien que Teatro das Maniotas lo hace, y el futuro que tienen estos chavales sobre las tablas, pueden hacerlo este mismo viernes en el instituto Xelmírez I de la capital gallega, donde representarán la obra O Banco a partir de las 19.00 horas.