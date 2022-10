Tercer pleno en Boiro sobre un plan de obras... para gasto corriente

Para entender la política de bloqueo y desbloqueo de proyectos que de un tiempo a esta parte impera en la Corporación municipal de Boiro hay que retroceder al día en que el socialista José Ramón Romero fue investido alcalde para gobernar en minoría.

Aquel día fue elegido con el apoyo de BNG, Boiro Novo e ICB. Y, si bien al principio navegó con tranquilidad, su gestión empezó a defraudar a dos de sus socios de investidura (Boiro Novo y BNG), que le reprochaban el incumplimiento de varios compromisos (como la reapertura de la emisora de radio municipal) y que se apoyase en el PP para sacar otros adelante.

La cuerda se fue tensando entre las advertencias de los partidos de izquierdas de la oposición y la velada amenaza de una moción de censura por parte del PP, que llegó a negociar con ICB. Hasta que el 30 de septiembre del año pasado, Romero cambió de estrategia: llevó a pleno por separado tres proyectos que la oposición le había rechazado en lote y, al obligar a cada grupo a “retratarse” por separado, los sacó adelante: 326.389 € en ayudas nominativas a los clubes deportivos; 119.043 € para renovar la red de agua de Cabo de Cruz (un acuerdo que a su vez permitiría a la Diputación activar la mejora del vial DP-1107, parada a la espera de esa actuación previa); y 335.559 € para acabar el edificio del Club de Remo (cuya obra estaba entonces parada desde mayo por falta de financiación).

Y, sólo seis días después, Romero firmaba un pacto para formar un tripartito con la edil de Boiro Novo, Dores Torrado, y el para entonces ya exedil de Ciudadanos, Carlos Rodríguez. Comenzó entonces una fase en la que el ejecutivo logró desatascar más proyectos, unas veces con el beneplácito del BNG y otras también con el de ICB.

Pero, de nuevo, el tripartito navega ahora en un mar de tempestades. Este martes, la Corporación celebró el tercer pleno en doce días, y con un mismo asunto en el orden del día: el POS Adicional de la Diputación de A Coruña. Estaban en juego 666.500 euros.

En la sesión del 22 de septiembre, se aprobó destinar uno de los proyectos de ese plan, por 292.904 €, a las aceras de Quinteiro a Ferreiros, pero PP y BNG tumbaron el otro, por 374.527 €, para ampliar la sala fitness del polideportivo de A Cachada. Y ocurrió lo mismo en la sesión del día 30. Los populares preferían otro tipo de obras, como la mejora de la captación de agua del Coroño. Tampoco los nacionalistas vieron adecuado incluir un equipamiento deportivo en el POS.

Finalmente, en la sesión de este martes Romero renunció al proyecto para A Cachada y propuso destinar ese dinero a gasto corriente. La edil nacionalista Raquel Suárez le acusó de llevar a pleno proyectos sin consenso, pese a estar en minoría, y de hacerlo con “chantaxe, chulería, arrogancia e prepotencia”, así como de “traer a mesma obra sen falar con ninguén”. Asimismo, Suárez quiso dejarle claro que su rechazo a ampliar la sala fitness de A Cachada con el POS Adicional estaba argumentado y que no obedecía “nin a unha política de bloqueo nin a unha pinza co PP. Nós votamos con criterio, non por fastidiar”. Respecto a la propuesta para dedicar dicha aportación a gasto corriente (que sí apoyó) le preguntó: “pensa que xa está todo feito en Boiro? De verdade non ten máis proxectos?”.

También el portavoz del PP, Fernando García, reprochó al regidor su “incapacidad de llegar a acuerdos por chulerías”. Y el edil de ICB, José Antonio García, advirtió a Romero que “se pretende tender pontes así, equivócase”.