Tirón de orellas a Ames: non poden abrir o centro de saúde sen corrente

Ames. A Xunta solicítalle ao Concello de Ames “dilixencia nos traballos que ten pendentes de tramitación e que están a impedir a posta en servizo do novo centro de saúde do Milladoiro”, unha dotación que leva finalizada pero sen corrente dende hai 2 meses.

Representantes do Servizo Galego de Saúde e da Axencia Galega de Infraestruturas mantiveron este venres un contacto telemático co segundo tenente de alcalde de Ames, Blas García, de cara a abordar as cuestións que aínda están pendentes por parte da administración local, relativas á acometida eléctrica. Na reunión participaron a directora xeral de Recursos Económicos do Servizo Galego de Saúde, María Jesús Piñeiro, e o director da Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, entre outros responsables.

O novo equipamento sanitario, no que a Xunta investiu 2,7 millóns de euros, está rematado desde mediados do mes de xullo, pero pendente aínda de que o Concello arranxe certas cuestións relacionadas coa acometida eléctrica para poder proceder á súa apertura inmediata.

E aínda que o centro de transformación e a instalación dentro do propio edificio xa están executadas, deixan claro que o Concello de Ames ten pendente aínda xestións “para completar a tramitación da liña de acometida en media tensión ante Fenosa, ademais da xestión da execución do centro de seccionamento, partes imprescindibles para o subministro eléctrico do centro de saúde”.

Sen estes trámites lembran que “non é posible poñer á disposición dos usuarios o novo equipamento sanitario, algo que estaba previsto no verán, en canto finalizase a súa construción”. As acometidas de auga e de gas, que tamén lle corresponden a Ames, fíxeronse “recentemente”. m.m.