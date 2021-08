Todo en marcha para a Rapa: a menor escala e con seguridade

Arranca unha nova edición da Rapa das Bestas de Sabucedo (A Estrada), un festexo de Interese Turístico Internacional que este ano se traslada á última fin de semana de agosto (xa este xoves se puido ir abrindo boca con algún evento). O festexo converteuse nunha tradición que ensalza o entorno natural no que se celebra e que a día de hoxe ten unha gran capacidade de proxección internacional para a provincia.

Este xoves tiña lugar na Estrada a presentación oficial do evento, e ao acto asistiu o vicepresidente primeiro da Xunta, Alfonso Rueda, xunto ao delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luis López. O vicepresidente quixo destacar “a singularidade da festividade e a súa capacidade como reclamo turístico para atraer visitantes, ao converterse nunha cita ineludible no calendario festivo do verán en Galicia”.

Rueda engadiu que estas celebracións “contribúen a contar cunha oferta turística diferenciada, unha das fortalezas de Galicia como destino, xunto coa aposta por un turismo seguro e de calidade que está a permitir manter bos resultados de afluencia turística”. De feito, sinalou que a mensaxe de Galicia como destino seguro e o traballo do sector permitiron pechar xullo cun 80 % máis de viaxeiros que o ano pasado e resistir 20 puntos mellor que a media nacional respecto a 2019.

Ademais, confía en rematar o ano por riba dos 140.000 peregrinos, tendo en conta que cada día selan a Compostela unha media de 1.400 e se prevé chegar a finais de agosto aos 100.000, aos que hai que engadir outros moitos que fan o Camiño sen obter a citada credencial.

Pola súa parte, o alcalde da Estrada, José López, aproveitou a súa intervención para eloxiar a implicación da asociación e da veciñanza “porque non é nada fácil manter unha tradición en circunstancias normais, menos aínda na que estamos a vivir dende os últimos 18 meses”, dixo. “Todo o que se achegue verá o nivel de organización e comprobará que é unha Rapa segura, na que imos desfrutar, dunha forma un pouco distinta, pero estou seguro de que desfrutaremos dos valores patrimoniais de Galicia, A Estrada e Sabucedo”, sentenciou. O presidente da asociación, Paulo Vicente Monteagudo, recalcou precisamente os estritos parámetros de control dos que fará gala este ano o festexo. “Tomáronse todas as medidas de seguridade que precisaba a festa para poder ser levada a cabo. Entrará un terzo de público habitual no curro e van porse controis nas actuacións que teñamos”. Asemade a organización informa de que se realizarán test de antíxenos aos preto de 70 aloitadores que baixarán á area para rapar aos cabalos e bestas.

Todo isto, recalcou Paulo Vicente, é grazas “ao pobo de Sabucedo e ás administracións que apoian este evento”. Aproveitou para lanzar unha mensaxe de “preocupación” pola afección que algúns dos parques eólicos proxectados nos montes da contorna poderán ter sobre as mandas de cabalos e bestas.

A Rapa volverá celebrarse este ano despois do parón de 2020 debido á COVID. Ata o domingo realizaranse varios curros onde os coñecidos como aloitadores lle cortarán as crinas e marcarán aos cabalos recollidos do monte para despois devolvelos ao mesmo lugar.