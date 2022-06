Trasladan a Mobilidade el caos con el bus que va de Portomouro a Santiago

El alcalde de Ames acaba de responder a las demandas de los vecinos enviándole un escrito al director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro, en el que se citan las incidencias detectadas en los últimos meses en la ruta de transporte metropolitano XG8040601: Santiago Y.I.-Portomouro, que afecta a las parroquias de Covas, Ames, Tapia y Piñeiro.

De este modo, se solicita el restablecimiento de frecuencias desde Dubra y que se solventen otras incidencias detectadas, abogando por abordar los problemas a través de una reunión personal.

En concreto, fueron las asociaciones vecinales de Tapia, Piñeiro, Covas, As Tres Aldeas (Vilar, Pedrouzos y Lamas) y Ames (Pedra do Fuso) las que pusieron sobre la mesa todas las problemáticas que han ido sufriendo esta temporada, aportando también firmas. En dicho escrito, el mandatario local maiano traslada a Maestro “a preocupación polos cambios que sufriu nos últimos tempos a ruta de transporte metropolitano XG8040601: Santiago E.I.-Portomouro, que afecta as paradas de Augapesada, Cruxeiras, Tapia, Vilouta, Covas e San Mamede de Piñeiro; e, polo tanto a catro parroquias do Concello de Ames: Covas, Ames, Tapia e Piñeiro. Como non pode ser doutro xeito, a este goberno e en concreto a min como alcalde, tócanos defender os dereitos das veciñas e veciños afectados, polo que lle solicito que se interese por este servizo e polo seu bo funcionamento, o que basicamente consiste en que se cumpra o que constaba no proxecto de licitación, que posteriormente foi asinado”.

Pero hay más, porque tal como confirman dichas asociaciones vecinas, existen otro tipo de cuestiones que impiden un funcionamiento correcto del transporte público tales como los fallos “continuados nos lectores da tarxeta- bono” en determinados viajes, en los cuales no contabilizan el número de usuarios; que los billetes expedidos a los viajeros “non recollen o traxecto real”, ya que aunque el destino sea cualquier parroquia de la línea de Ames, en el billete constan hasta Roxos; en algún viaje desde la empresa concesionaria “toman a decisión de que os autobuses dean a volta sen chegar ao destino, ou ben desvíanse sen completar a ruta” o que en muchos de los viajes los autocares pasan “antes de tempo, cun retraso importante ou simplemente non pasan”, dejando sin servicio.

RETIRADA. Estas incidencias anteriormente señaladas, así como la retirada de frecuencias, vienen produciéndose desde comienzos de este año, causan enormes trastornos al vecindario de los lugares que cubre el transporte metropolitano, especialmente cuando estos vecinos no pueden emplear el autobús para desplazarse a sus trabajos, citas médicas o para realizar sus estudios.

El regidor indica que “seguramente coincidimos na importancia que ten a existencia dun transporte de calidade que sirva como servizo de comunicación entre as zonas rurais e as zonas urbanas e máis poboadas, xa que, dentro desas diversas campañas que as administracións desenvolvemos para fixar a poboación nos núcleos rurais, é clave un bo sistema de comunicacións que permita os traslados e viaxes con normalidade, e, sen dúbida, o transporte metropolitano é peza clave para este menester”.