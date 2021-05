Trasmonte y Ponte Maceira fueron claves para la Batalla de Altamira

“Fíxose a prospección co sistema lidar, topografía e mapas tridimensionais, e non se atopou castro algún”. Es el testimonio del diputado provincial Xosé Luís Penas (BNG), que también se refiere a que el hallazgo de cerámica no coincide con la época castrexa, sino que es muy posterior. De esta forma, y a falta de más datos, cae uno de los principales mitos de A Maía, que emplazaba en este promontorio una gran citania ligada a las leyendas locales.

Lo que sí que se halló, siempre según las mismas fuentes, tras las catas en el perímetro de las torres y su antiguo foso, fueron partes de la muralla que dan fe de que era bastante más profunda y alta de lo que se pensaba. “Forma parte do plan director que rematará en decembro e a partir do cal poderase optar por reconstruír esa muralla e as dúas torres que estaban agochadas e se volvero a atopar, algo que implicaría un investimento caro e longo, ou ben a posta en común do patrimonio turístico social con imaxes 3D para ser visitados e axudar a activar a economía”, reseña Penas. Y, posiblemente, la decisión que se tome escorará hacia esta segunda opción.

El mal estado de la fortaleza, sin embargo, viene de atrás, ya que fue en el siglo XIV cuando los irmandiños derribaron buena parte del conjunto. Y, precisamente, fue el afán de los Lopo Sánchez de Moscoso por reconstruir el baluarte lo que puso nerviosa a la curia compostelana del arzobispo Alfonso de Fonseca II, ya que tendrían una punta de lanza del poder nobiliario, con el que entonces estaba enfrentada, a las puertas del sepulcro del Apóstol.

En la actualidad, del conjunto de las antiguas torres se conserva solamente una muy derribada estructura consistente en un torreón (torre del homenaje) con bóveda de cañón y espingaduras abocinadas; la pared de una cruz en la que aún existe una portada gótica con una ventana ojival; el pozo del castillo, así como la base de la fortificación de una cantería del siglo XV. Las piedras luego se reciclaron en inmuebles de la zona.