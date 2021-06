... “Trataría de poner más iluminación por la noche”

Residente en O Milladoiro, en As Mimosas, soltera, ¿qué tres cosas haría en favor de los vecinos y vecinas?

Antes de nada, lo que haría sería poner más zonas verdes y alguna placita para sentirte más a gusto a la hora de hacer vida aquí. Lo que nos pasa mucho a mi novio y a mí es que a veces queremos ir a tomar algo o a dar un paseo y vemos que no hay ningún lugar agradable. También me centraría en poner más iluminación porque yo vivo en Las Mimosas y es peligroso y tortuoso volver a casa por las noches.

¿Qué es lo mejor de vivir en el concello de Ames?

Diría que la tranquilidad, y quizás también los precios de los alquileres. Son mucho más baratos, y por eso me he venido a vivir yo aquí. A pesar de que no hay muchos sitios donde tomar algo o para salir, sí es cierto que puedes pasear con toda la tranquilidad que aporta un sitio pequeño como este.

¿Y lo que peor lleva?

La estética que se ve en las calles y la falta de opciones para ocio. Me gustaría que hubiese por ejemplo una librería o alguna iniciativa cultural más. La verdad es que está todo un poco parado. Para hacer vida, por lo menos es mi caso y el de mi entorno, nos tenemos que desplazar siempre a Santiago.