Tres décadas de prosperidad para el teatro desde Carballo

Tres décadas cumple el Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo. Y lo hace con un amplio cartel de actividades que acaba de ser presentado y que se prolongará entre los días 24 de septiembre y 29 de octubre del presente año. El programa rebosa de buenas referencias como Ron Lalá, Yllana, Manolo Alcántara, Talía Teatro, Xosé Antonio Touriñán, Chévere, Serena Producciones, Voadora, Nueve de Nueve o Contraproducións.

También son variadas las actividades que acompañan al popular programa de sala: OTNI, Teatro de Rúa, Rúa dos Contos, Certame de Micro-Escenas Metro Cadrado o FIOTeen. Este año se suma el FIOT en ruta, que permitirá descentralizar las actividades y llevar el teatro y sus variantes a las parroquias de Cances y Berdillo. En total son 39 espectáculos, con once estrenos como A parábola do angazo de los ceenses Talía Teatro o Desta sairemos mellores de Ángela Triana. Todo en más de un mes entero de eventos. Para arrancar, el 24 de septiembre, están previstas las actuaciones de Alba Grande con sus Historias para derreter cera en la Biblioteca Rego da Balsa (18 h.). Y en la calle Jacinto Amigo Lera Caxoto estrenará su obra Don Carnal (Contos desvergoñados) y Pepo Suevos ofrecerá su monólogo cómico Humor salvaxe. Después, Carballo será un volcán en constante erupción de movimiento cultural. Y es que el FIOT llega a la edición XXX, que es la treinta.

La asociación cultural Telón y Aparte y el Ayuntamiento de Carballo organizan un evento que es “o certame escénico de referencia da Costa da Morte e do outono en Galicia”. Cuentan con el apoyo de la Xunta de Galicia, Deputación coruñesa, INAEM y la Fundación Calvo Sanz. Según la organización, en esta edición se propone una reflexión sobre “como seguir vivindo e como construír o futuro. A pandemia puxo de manifesto a fraxilidade física, de sistemas sociais e económicos e do planeta, confrontando co futuro do medio ambiente e, en consecuencia, co dos seres humanos”.

En el acto de presentación estuvieron presentes Alberto Sueiro (Telón y Aparte); el alcalde de Carballo, Evencio Ferrero; el diputado provincial Xurxo Couto y el director de AGADIC, Jacobo Sutil.

Las entradas para las funciones de sala costarán diez euros, aunque volverá a haber la posibilidad de adquirir bonos. Este año la Xoglaresa de Outono será la actriz Casilda García Alfaro.