Tres murales al servicio de la mujer del rural

Muralismo al servicio de la mujer rural de Ames. O lo que es igual, acaba de presentarse la muestra Terra de mulleres: as voces nos valos con una ruta que recaló en las tres pinturas de gran formato plasmadas en muros de la parroquia de Biduído y elaboradas por las artistas del Dúo Amazonas y las propias vecinas, a partir de viejas fotos y recuerdos.

En todo momento, según apuntaban desde la concejalía de Benestar Social, con Luísa Feijóo al frente, se mantuvo la intención de reflejar la esencia de la vida en el rural y especialmente las faenas y sentir de las mujeres que apuntalaron la sociedad en momentos tan difíciles como la guerra y los años de la dictadura. Sin embargo, terminaron por primar las labores cotidianas de otros tiempos y el espíritu festivo.

Por partes. El mural pintado en el actual campo de la fiesta, en la pared del bar Guaraní, recoge una escena festiva inspirada en las pandereteiras. “É unha chiscadela ao vello campo da festa que estaba situado ao carón da egrexia, ás lembranzas que as protagonistas do mural compartiron con nós e coas artistas, as súas vivencias, ao baile entre mulleres”, según trasladaba la concejal de Bienestar e Igualdad, Luísa Feijóo, quien añade que “o mural, integrado no medio, aproveita as características da fachada para trasladarnos, cunha mirada furtiva, a unha escena que se está desenvolvendo no interior da vivenda”.

En cuanto a la obra plasmada en la pared de un garaje de Raíces, refleja una escena de la vida cotidiana de la aldea. “Este mural recolle os traballos do campo e suxire esa realidade de que as mulleres do rural nunca remataban a súa xornada: traballaban nas hortas, na casa e coidaban dos nenos e dos maiores”, reseñaba la misma fuente. En cuanto a la tercera propuesta, situada sobre un soporte cedido por un vecino de la misma aldea de Raíces, muestra diferentes oficios de las mujeres de la zona. Concretamente, están representadas la pescadera, la greleira y la lechera. En la ejecución de este último mural colaboraron varias mujeres y algún hombre de la zona, pero siempre bajo la coordinación de 7 H Cooperativa Cultural, empresa que dirigió el proyecto.

OFICIOS. La edil de Benestar Social e Igualdade calificó este trabajo de “fermoso proxecto que pon en valor as nosas mulleres do rural, os oficios que desempeñaban na zona, os oficios de agora e de sempre; oficios moitas veces invisibilizados, pouco recoñecidos e esquecidos como o das leiteiras, as greleiras, as peixeiras, as xornaleiras e as muiñeiras, en definitiva ás mulleres que ademais de tódolos traballos que realizaban, aínda tiñan tempo para amenizar as reunión veciñais, como é o caso das pandeireiteiras”. Al mismo tiempo, quiso hacer hincapié en que “este é un proxecto colectivo e colaborativo e destaca a ampla participación veciñal e, especialmente, a implicación que amosaron aportando as súas fotos, as súas lembranzas e as súas vivencias que quedan reflectidos nestes tres magníficos murais”, calificando de “gran satisfacción” el hecho de ver a tantas personas “implicadas nun proxecto común” y “ver o orgullosas que estaban mostrando o mural colaborativo e explicando”, aportaba a este diario.

Las obras, incluidas en los Orzamentos Participativos 2020, podrán ser contemplados por cualquiera persona que se acerque por Biduído.