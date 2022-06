Trinta anos de concienciación para previr lesións medulares na Costa da Morte

Aínda que non se poida cuantificar, do que ninguén dubida é do labor impagable da asociación Íntegro a prol da concienciación e sensibilización para previr lesións medulares. Trinta anos avalan xa esta campaña e tamén a un colectivo que foi impulsado por lesionados medulares, como é o caso do seu presidente Adolfo López Baña. Saben ben do que falan e, por iso, é de agradecer o seu compromiso e esforzo para tentar evitar que a mocidade cometa erros que poidan marcar o resto das súas vidas. O colectivo non desvanece na súa loita porque saben ben que a mellor forma de previr estas doenzas é achegar a realidade das mesmas aos máis novos dende as aulas. Son conscientes de que é aí onde comeza a educación responsable e inclusiva.