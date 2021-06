Últimas horas para pedir ayudas destinadas a la cultura y fiestas

Quedan pocas horas para que las comisiones de fiestas populares y entidades culturales presenten solicitud ante el Ayuntamiento de Ames de cara a obtener una subvención para sus actividades. Y, en concreto, el plazo termina este lunes, día 28.

Las peticiones, junto con el resto de la documentación, tendrán que presentarse en la sede electrónica de la administración local, pero también podrán optar por el registro electrónico del Punto de Acceso General del Estado ( REC), que cuenta con un enlace disponible en la citada sede electrónica. Además, y para resolver cualquier duda, podrán ponerse en contacto con el departamento municipal de Cultura a través del teléfono 662 377 444, o mediante el correo electrónico cultura@concellodeames.gal.

En esta ocasión se concederán 75.000 euros, que se distribuirán del siguiente modo: 45.000 € se repartirán entre las actividades culturales que se presenten, y otros 30.000 irán destinados a celebraciones.

Hay que recordar que la presente convocatoria de subvenciones para la promoción de las celebraciones y actividades de índole cultural van dirigidas a todas aquellas que se hayan llevado a buen puerto tanto en el año 2020 como 2021, y la fecha del 28 de junio coincide con el transcurso de un mes después de que se realizase la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Provincia.

En cuanto a las subvencines en sí, a las que se destinan a colectivos podrán optar todas las entidades culturales o vecinales de la capital maiana que realicen actividades de índole cultural. Por supuesto, deben estar legalmente constituidas y figurar inscritas en el registro municipal de asociaciones, con los datos de inscripción debidamente actualizados.

Y con respecto a los 30.000 euros destinados a festejos, están igualmente orientados a aquellas asociaciones culturales de Ames que estén legalmente constituidas y que figuren inscritas en el registro municipal con los datos de inscripción actualizados, pero también a las comisiones de fiestas. El importe individual de las ayudas dependerá de los habitantes censados en cada lugar o parroquia en el que se celebren los festejos, de acuerdo al baremo que figura en las bases.

Para la concejala de Cultura, Natividade González, los objetivos de esta línea de ayudas pasan por acercar la cultura al vecindario y mantener una programación lúdica estable que ensalce y preserve la tradición de las distintas parroquias: “Por unha banda pretendemos apoiar a creación e mantemento dunha vida cultural estable dentro do ámbito territorial do concello de Ames, promovendo a participación activa da veciñanza en actividades de índole cultural e festiva que presentan un claro interese público”, señaló.

Y de ello dan fe las propias bases de la presente edición, ya que los objetivos que se priman con respecto a las citas festivas pasan por la existencia de una programación regular “dentro do ámbito territorial do concello de Ames, programada e desenvolvida polas comisións de festas de cada parroquia, e na que a administración municipal represente un papel secundario, tanto na elección do tipo de actividades a desenvolver, como na súa posta en práctica e no seu financiamento”.

Además, se busca “a participación activa da veciñanza nas festas, como medio de propiciar a convivencia”, sin olvidar “a preservación das tradicións existentes nas distintas parroquias do concello, transmitidas a través dos festexos populares”.

Por último, destacan “a difusión da imaxe de Ames a través da súa oferta festiva, de xeito que esta sirva como elemento de dinamización de cada unha das parroquias nas que se celebren festas, así como de atracción de visitantes de cara aos vindeiros exercicios”.

Respecto al asociacionismo, el Concello deja claro que no se sufragarán “actividades que teñan como único ou principal obxectivo a celebración dunha comida entre os membros da asociación”, ni los viajes que acrediten su carácter cultural o las obras. Tampoco obtendrán financiación “os gastos correntes, como facturas de luz, teléfono ou intereses de contas bancarias”.