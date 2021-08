Un amante del boxeo y un capitán de fútbol que la lio con los pistachos

Los cuatro amigos (David Perol y Nelson Castro, los dos fallecidos, y Manuel Tajes y Breno dos Santos, los supervivientes de la tragedia) habían salido a divertirse la madrugada del sábado a Muros. En principio, todo apunta a que el accidente se pudo deber a un despiste del conductor después de haber detenido el vehículo (un BMW blanco) para que uno de los ocupantes sacase unos refrescos en una máquina expendedora de la zona portuaria.

Según las primeras hipótesis, habría acelerado para incorporarse al vial de salida de la explanada portuaria y, en esa maniobra, el coche habría caído a la dársena, en un tramo que no tiene barandilla.

La noticia del fatal accidente inundó de tristeza tres villas: la de Outes, de donde eran los fallecidos y de cuyo instituto, el Poeta Añón, fueron alumnos; la de Muros, donde ocurrió el siniestro y de donde es uno de los supervivientes (Manuel Tajes, de 22 años); y la de Noia, donde Nelson entrenaba como boxeador en el Club de Lucha.

Nelson era oriundo de EEUU y desde hacía dos años, empleado del Cash Cuevas de Outes. Le apasionaba el boxeo, y hace unos días compitió en una gala en Noia.

David era hijo del propietario de un estanco outiense; era estudiante universitario en Santiago y excapitán juvenil del Outes Fútbol Club.

En octubre del año pasado adquirió notoriedad en las redes sociales y en diversos medios cuando la Policía Nacional le multó con cien euros por quitarse la mascarilla en la vía pública en Santiago para comer pistachos.

El caso se hizo viral y, desde una cuenta dedicada a la vida universitaria compostelana (@salseo_usc) se organizó un crowfunding para ayudarle a pagar la sanción, bajo el lema Libertad para los pistachos, libertad para Perol.

Además de reunirse el dinero en muy poco tiempo, una conocida marca de frutos secos le obsequió con un año entero de ese producto.

Respecto a los jóvenes que salvaron la vida, Manuel Tajes, de 22 años, es estudiante, y Breno dos Santos llegó a Outes desde Brasil hace años.

El regidor de Outes, Manuel González, manifestó su consternación por el trágico accidente y trasladó el pésame a los familiares de los fallecidos. “Acabamos de coñecer a terrible nova do falecemento de dous mozos de Outes nun accidente no porto de Muros. Dende aquí quero transmitir o meu pésame e o meu sentir ás súas familias e amizades”, escribió el alcalde en su muro de Facebook.

“Diante do triste acontecemento da morte de dous mozos do noso concello nun accidente de tráfico, a Corporación municipal de Outes quere manifestar o pésame aos seus familiares e amigos”, podía leerse en la página oficial del Concello, que suspendió las actuaciones previstas para ayer y para hoy en Cruceiro de Roo y San Ourente.

También la alcaldesa de Muros, Inés Monteagudo, se mostró consternada por el suceso y expresó sus condolencias a los familiares y amigos de los dos fallecidos, y el deseo de que los dos heridos se recuperen lo antes posible.

La mandataria le envió el siguiente email a su homólogo de Outes: “Estimado Manuel: conmocionados polo terrible suceso desta madrugada, trasládoche o pesar e sentimento de toda a Corporación do Concello de Muros e dos nosos veciños. Non hai palabras para describir esta traxedia que golpea duramente ás familias deses rapaces e ao concello veciño. Trasládalle o noso pésame aos seus familiares e amigos. Unha forte aperta”. En el Facebook oficial del Concello podía leerse: “Consternados con esta nova. Que pena tan grande! O noso pésame as familias e amigos! DEP”.