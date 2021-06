Un fondo buitre instó el desahucio de la mujer fallecida en Sigüeiro pese a sus trastornos psicológicos

Siguen trascendiendo datos del trágico incendio que asoló la vivienda de María García el pasado 4 de junio en Sigüeiro (Oroso). Y esta vez ha sido la abogada de la víctima, Elisa Gómez-Reino Domínguez, de Gómez-Reino Estudio Jurídico, quien ha querido llamar la atención sobre el desahucio del piso marcado para esa misma jornada, pese a la delicada salud mental de su titular, la sexagenaria que hallaron muerta.

Así, la letrada confirma que ese mismo viernes estaba previsto el desalojo del inmueble, propiedad de un fondo buitre, por impago de la hipoteca desde 2012. Sin embargo, y pese a que se pudo paralizar anteriormente, esta vez no fueron capaces de evitar la decisión judicial, ni siquiera poniendo sobre la mesa los problemas de ansiedad que padecía la persona que allí murió ni los antecedentes de intentos de suicidio.

“Se trata de recalcar que la problemática de los desahucios y sus efectos no sólo se da entre las personas con escasos recursos económicos”, señala, ya que no era el caso de María. Sin embargo, sí que existían unos evidentes problemas de salud que deberían haber bastado para intentar dar entre todos con una alternativa. En este caso, el departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Oroso no fue informado de la problemática con este piso, por lo que no pudieron hacer nada para defender a esta vecina.

En cuanto a la investigación, y dejando a un lado ya el testimonio de la abogada –recalca que no tiene nada que ver profesionalmente con nadie de la familia de la fallecida–, fuentes próximas al caso apuntan que está previsto que en las próximas horas pueda declarar el hijo, ya que su evolución médica está siendo buena. Hay que recordar que, en un primer momento, se pudo evacuar al varón de 39 años, Javier G., que estaba inconsciente dentro del piso. Y tras ser atendido por los responsables del 061 en la rúa Rosalía de Castro de la capital municipal, fue evacuado al Hospital Clínico, donde evoluciona bien. Posteriormente se encontraban un cuerpo, que correspondería a la madre.

Sobre la autoría, y aunque se trabaja con distintas hipótesis, cobra fuerza la versión de que, probablemente, fuera el vástago quien decidiera esparcir combustible por el piso, quizá abrumado por la situación, pero no trascendió cómo y cuándo murió la mujer. Además, los bomberos desplazados al lugar daban fe de que el inmueble parecía estar preparado para evitar su labor, con enseres y prendas acumulados que contribuirían a dificultar el operativo. Precisamente, dos de esos profesionales tuvieron que recibir asistencia por la alta temperatura registrada.