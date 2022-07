Un grupo de activistas ocuparon a illa da Creba

Ducias de activistas partiron na mañá deste sábado do porto de Esteiro (Muros) rumbo á illa da Creba, de titularidade privada, para realizar unha ocupación simbólica e pacífica deste espazo “que debe ser devolto ao seu lexítimo propietario: o pobo galego”, explicou Rodrigo Molinos “Bolato”, veciño de Esteiro e voceiro da actual Plataforma pola recuperación da Illa da Creba e do histórico Comité en defensa deste enclave.

A veciñanza, que puxo en marcha unha campaña coa que buscan recuperar a paraxe, encabezou este acto reivindicativo. Así, despregaron unhas enormes letras nas que se pode ler “A Creba é do pobo”. Tamén puido verse unha gran bandeira da patria situada no illote coñecido como A Pedra Vella.

A illa da Creba atópase na ría de Muros e Noia, a 200 metros de Punta Uhía, na parroquia muradá de Esteiro. Desde a Plataforma lembraron que “a veciñanza de Esteiro era a propietaria dos terreos comunais da illa até que no ano 1922 se inscribise como ben privado no rexistro do Concello de Outes”.

A partir dese momento, Bolato explicou que “todo son irregularidades e aberracións permitidas tanto polo Goberno do Estado español como da Xunta de Galicia”. Un exemplo diso, segundo sinalou o portavoz do colectivo, foi a construción “dunha vivenda ilegal en 1981 ou espigóns, rampa e recheos no ano 1989, ocupando 5.140 metros cadrados de dominio público marítimo terrestre”.

“Hoxe estamos aquí para dicirlle aos empresarios que pretenden facer negocio coa illa, que non o imos a permitir. A Creba ten que volver ser pública para desfrute da veciñanza de Esteiro e do pobo galego en xeral. Non imos parar até conseguilo”, concluíu Rodrigo Molinos.

Cómpre resaltar que dende Galiza Nova apoiaron a reivindicación da mencionada plataforma. Por iso, militantes da organización acompañaron este sábado aos veciños de Esteiro ocupando a illa de forma simbólica.

Casualmente, a illa da Creba suscitou esta semana un debate no Parlamento galego, ao solicitar os nacionalistas nunha proposición non de lei a súa reversión a titularidade pública da Xunta.

Pola banda dos populares, a deputada Marisol Díaz, lembrou que se trata dunha propiedade privada, inscrita no Rexistro e que non presenta valores naturais para a súa expropiación. Acusou aos nacionalistas de “utilizar electoralmente” cada catro anos esta paraxe, “coincidindo sempre con períodos electorais municipais co único fin de non respectar os dereitos”.