Un maquinista herido tras el violento descarrilamiento y choque en Lalín

Non existía nesta terra unha sensación de que os trens foran perigosos ata a desgracia de Angrois. Descarrilamentos houbo. Xente atropelada, nalgúns casos por decisión propia, tamén... pero a certeza de que este xeito de viaxar e unir cidades era dos máis seguros, sufríu bastante. Chegados a este punto, o verbo máxico, nesta e noutras cuestión, é racionalizar. E se botamos man das estatísticas, debemos ter claro que o avión é o sistema máis seguro, xa que a probabilidade de sufrir un accidente é de unha entre 2,5 millóns, segundo aseguradoras coma Santa Lucía. No que atinxe aos turismos en xeral, ascende a unha por cada 356.357 desprazamentos a nivel estatal, pero velaí que no caso do tren, o perigo de sufrir algún dano é de unha entre 400.000. A obxectividade, logo, debe mandar.