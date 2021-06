Un matrimonio en los altares del folclore

Esta es la historia de un hombre y una mujer, ambos de Rianxo, que sellaron su amor en el altar de una iglesia y su pasión por el folclore en escenarios de verbenas. Él nació en Asados; ella en Araño. Xosé Romero y Maruxa Miguéns dieron a luz uno de los grupos de música tradicional más emblemáticos de Galicia: Os Rosales. Crearon cantera dentro de su casa (tres de sus hijos son gaiteiros y uno de sus nietos es productor musical) y fuera de ella (dieron clases de gaita, bombo y percusión en varios centros culturales de la comarca del Barbanza). A sus 91 años él, y a sus 85 ella, siguen afinando.

Xosé Romero Suárez nació en 1930. A los 5 años ya mostraba interés por la gaita y se fabricó una con un trozo de caña y una vejiga de cerdo. Su padre reconoció enseguida su talento y le compró una.

A los 10 años ya fundó el grupo Aires da Nosa Terra junto a Ramón Carou, Alfonso Romero y Vicente Carou. Pero en 1950 el servicio militar les obligó a aparcar los instrumentos. Dos años después, él con su gaita y Alfonso con su bombo se unen a Francisco Iglesias (gaita) y Che Novoa (tambor) y fundan Os Rosales. Ese mismo año, Xosé se enamora de la que será su mujer, Eclíptica Orbita (Maruxa), que entonces tiene dieciséis y con la que se casará en 1955.

En 1962 Alfonso se lesiona en un brazo al caerse desde un escenario en una verbena de la localidad boirense de Escarabote. Se impone entonces la necesidad de buscar un sustituto para cumplir con los compromisos de varias actuaciones, y es cuando Maruxa entra en la formación, aunque ya había demostrado su valía con la percusión en los ensayos: debutó en la fiesta del Rosario, en la parroquia de Leiro.

Ella presentaba las actuaciones, introducía los temas, cantaba e incluso se encargaba de la imagen del grupo, confeccionando y arreglando los trajes. Para entonces, la pareja ya había creado escuela en su hogar: en 1963 se incorpora al grupo su hijo de 6 años, Pepe Romero (actual director de la banda Suevia de Porto do Son), que llega para quedarse tocando el tambor; en 1972 lo hace su hijo Mario y, en 1983, su hija Sandra. Los tres son gaiteiros.

con andrés do barro. En 1992 Os Rosales viaja a Sevilla para actuar en el pabellón de Galicia de la Expo. Grabaron dos discos, participaron en numerosos programas de televisión, compartieron escenario y actuaciones con Andrés do Barro, Milladoiro o Amancio Prada; actuaron en diversos lugares de España, Portugal o Bélgica. En 2002 dieron por finalizada su trayectoria profesional como grupo, pero no la actividad musical, que para ellos es una necesidad vital. En 2011, Xosé sacó al mercado un CD con 16 temas compuestos por él (Fol de feitizo redentor) y producido por su nieto Milo.

Esta historia, digna de una película, es precisamente el argumento central del libro Os Rosales: o son da festa, una biografía novelada escrita por Fina Fernández y Cristian Castrelo, que se presentará mañana a las 20.30 horas en el auditorio de Rianxo en un acto al que asistirán también Xosé Romero y Maruxa Miguéns. El relato de Fina Fernández se complementa con el prólogo de Xosé V. Ferreiros y el estudio de Castrelo, que ayuda a entender el genio técnico y cretivo de Xosé Romero.

“Os Rosales chegaron a ser un grupo consolidado cunha gran calidade musical que asistía a concursos, empregaba gaitas de distintas tonalidades e non dubidou en adoptar outros instrumentos, como o acordeón, para aportar maior colorido ás pezas. Ademais, un detalle relevante era a combinación de temas para interpretar como solista (onde se escoitaba a mestría e sentimento de Xosé Romero), con bailables adaptados ao gusto da xente asidua das festas populares, e mesmo chegaron a engadir nalgúns momentos incursións de tipo teatral que lle daban dinamismo á vez que espectáculo á actuación”, señala la coautora del libro, Fina Fernández.

Suena bien.