Un pitbull ataca na praia de Arnela a un neno de tres anos ata dúas veces

PORTO DO SON. Un pitbull abalanzábase onte pola tarde na praia de Arnela, en Porto do Son, sobre un neno de tres anos. Ata dúas veces o tirou ao chan ante a impotencia dos seus pais. Afortunadamente non houbo que lamentar danos pero os afectados chamaban a este xornal para denunciar a ineficiencia das autoridades. “A persoa que levaba ao can era un mozo duns trinta anos e ía acompañado dun neno de 10. O pitbull ía sen correa nin bozal e cando lle pedimos que o atase enfrontouse a nós e mostrouse moi agresivo. Tivemos que marchar dalí”, relata a nai do pequeno. “Chamamos varias veces ao 091 para que enviasen unha patrulla en busca do home e literalmente nos acabaron dicindo que tiñan cousas máis importantes ás que atender”, conta. “É incrible este pasotismo”. A familia é de Santiago e estaba dando un paseo. a. prada