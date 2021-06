Una xalleira en la élite mundial de las mutaciones en tumores

Santa Comba y Río de Janeiro son lugares hermanados desde hace años, y ahora comparten algo más en común. Allí reside la bioquímica que lucha contra el cáncer Verónica Arán Ponte, con raíces en las localidades xalleiras de A Ponte y Almozara, y familiares en A Pereira. Todo dentro del mismo municipio.

La joven es noticia por un trabajo de investigación de mucha relevancia. La doctora Verónica Arán y el profesor Vivaldo Moura Neto lideran junto a su grupo del Laboratorio de Biomedicina del Cerebro (Instituto Estadual do cerebro Paulo Niemeyer, Río de Janeiro, Brasil) el estudio Identification of mutant K-RAS in pituitary macroadenoma, que fue publicado en la revista científica internacional Pituitary Journal.

“Nuestro estudio pudo identificar, por primera vez en el mundo, K-RAS mutado en macroadenoma de hipófisis, tanto por biopsia de tejido como por biopsia líquida (utilizando plasma del paciente), con la metodología de screening llamada PCR digital en gotas” comenta Arán.

La científica , mantiene contacto con la “terriña”, que suele visitar con cierta frecuencia. Estudia el “oncogene RAS” desde 2009, fruto del postdoctorado que realizó en le Universidad de Liverpool. Desde entonces se ha volcado en estudiar la importancia de RAS en distintos tumores, como los de pulmón, colorrectal y ahora tumores cerebrales. “Este estudio es una nueva oportunidad para que la comunidad científica investigue el potencial impacto de este tipo de mutación en tumores de hipófisis, ya que podría estar asociada al crecimiento del adenoma y pronóstico de la enfermedad” indica esta xalleiro-carioca.

Además, el hallazgo enfatiza el valor de la PCR en la identificación de alteraciones raras, o la importancia de la biopsia líquida, especialmente cuando las biopsias tumorales son difíciles de obtener repetidamente como en el caso de los tumores cerebrales. El trabajo de la revista Pituitary, tiene versión web, y pertenece a Springer/Nature.

Arán ya desarrolló, hace más de una década, investigaciones relacionadas con la diabetes en la Universidad de Glasgow, en un equipo dirigido por el acreditado Gwyn W.Gould (que suena para el Premio Nobel). Ahora sigue empleando su tiempo en el laboratorio, con una labor silenciosa pero que a veces nos aporta destellos de su importancia para la vida y para la ciencia. Sin duda un ejemplo, de personas que destacan por su labor y que no olvidan sus raíces. Es el caso de Verónica Arán. Un auténtico orgullo para la Terra do Xallas.