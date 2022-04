Únicamente el PP de Ordes respalda unos presupuestos al alza por casi 11 millones

Ordes. Solamente el PP de Ordes apoyó unos presupuestos 2022 que suman 10.989.034 euros en ingresos y gastos, lo que supone un incremento del 8,33 % respecto a las cuentas del anterior ejercicio. Así, tanto el PSOE como los no adscritos optaron por la abstención, cosechando fuertes críticas por parte de un BNG, que los rechazó haciendo hincapié en que “a súa xestión ao longo destes sete anos ten como resultado unha perda de poboación, a destrución de ata 50 empresas e a desaparición de 133 explotacións agrarias”, subrayaban.

Los nacionalistas se refirieron a la falta de “iniciativas para crear oportunidades de emprego, e atraer empresas a este Concello”, cargando contra la parca inversión en el polígono para mejorar la competitividad, pero también por la dilatada demora en aprobar el Plan Xeral –lleva ya seis años tramitándose– y la falta de uso de importantes infraestructuras, como una casa consistorial “sen utilizar, a parcela do karting en ruínas e un centro comarcal abandonado no que non queren nin un viveiro de empresas nin unha escola infantil Galiña Azul”, aportaban.

Por contra, el PP cree que son “realistas e detallados, pero a súa vez con un marcado carácter de ambiciosos”. CG