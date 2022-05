Val do Dubra tendrá un vivero de empresas por ser emprendedor

Demanda histórica. Val do Dubra leva décadas na procura dun Plan Xeral de Ordenación Municipal que axude, por exemplo, a delimitar as zonas residenciais das industriais ou doutros usos. É fundamental, seguindo o fío, para que non chegue un veciño ou patrón de turno a levantar vivendas e naves alí onde lle pete. E precisamente pola súa importancia, chama a atención que ningún alcalde lograra formalizar este documento urbanístico e teñamos que seguir aínda cunhas normas subsidiarias no século XXI. Se semella que as maiorías non son algo propio deste municipio, penso que os partidos deberían unirse para axudar neste fin... e os técnicos abrir a man para contribuír a non dar vergoña por Europa adiante.