Valga inicia el montaje del Belén Artesanal en Movimiento

El Nadal llama a las puertas y con él vuelve una de las grandes atracciones, el Belén Artesanal en Movimiento de Valga, que prepara una edición, según sus promotores, “chea de novidades e co obxectivo achegarse de novo ás cifras de visitantes anteriores á pandemia, sempre que a situación o permita”.

La asociación Amigos do Belén lleva desde el 13 de octubre trabajando. “As primeiras tarefas centráronse na desmontaxe do nacemento do pasado ano e, a continuación, os distintos grupos comezaron a deseñar os contidos que se incorporarán nesta edición e que darán ao Belén unha imaxe totalmente renovada”, explican. Acontecimientos que marcaron los últimos meses a nivel local, nacional e internacional; personajes que fueron actualidad en los ámbitos social, político, deportivo o del espectáculo, y , como no, ja pandemia vertebrarán el nuevo montaje del Belén Artesanal, que está declarado de Interés Turístico de Galicia e que es, junto al Camino de Santiago, el principal foco de atracción de visitantes a Valga.

Estos días los trabajos están centrados en el modelaje de las nuevas figuras; la construcción de edificaciones y en la reparación e incorporación de mecanismos que darán movimiento a muchas de las escenas. Será el domingo 5 cuando el Belén se abra al público, hasta el 9 de enero. Este año organizan, además, una tómbola solidaria, el 12 de diciembre, para ayudar a los damnificados por el volcán de La Palma.