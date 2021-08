Vegalsa Eroski y Amicos se alían para cuidar del Atlántico

La Asociación de Familias de Personas con discapacidad intelectual, autismo, parálisis cerebral de la Comarcas del Barbanza y Noia, junto con la compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski han puesto en marcha una campaña para limpiar las costas gallegas de todo tipo de residuos. Acuerdo de cooperación que se enmarca dentro del convenio de colaboración que ambas entidades firmaron en mayo durante la jornada de RSE. Así pues, el acuerdo ha permitido realizar labores de limpieza integral en diversas playas en el marco del programa RE-MAR, el proyecto de Amicos y que trabaja para la custodia ambiental para la reducción de residuos en el espacio marino protegido de las Rías Baixas. Un proyecto de valor compartido, en el que participan distintos agentes sociales, con dos ejes de trabajo: por un lado, la recogida, clasificación y valorización de los residuos y, por otro, la formación de educación ambiental y la sensibilización en los colegios.

Por otro lado, estas acciones está previsto que se sigan realizando, ya que esta colaboración ha sido muy fructífera. En los últimos tres meses han participado 350 personas, tanto escolares de los CEIP de Carreira, de Santa Baia, de Praia Xardín y de Jaime Blanes, como personas usuarias con discapacidad intelectual y técnicos de Amicos. Han conseguido retirar de las playas más de 100 kilos de desechos de diferente índole (plástico, vidrio, metales, textil, calzado o madera), aprovechados, algunos, para realizar talleres de manualidades. Entornos naturales como las Illas Cíes, la Illa de Sálvora; las playas O Castro-Catía y Aguiño de Ribeira, de Boa en Noia, de Xardín o Mañóns en Boiro son parajes que desde la Asociación se contribuye a cuidar, mantener y preservar por su singular valor paisajístico y su importancia medioambiental.

En los próximos meses, hasta que finalice el año, los equipos de limpieza, formados por voluntarios y técnicos, prevén alcanzar cifras similares. El calendario los llevará en agosto a la boirense playa de Mañóns, el día 18; al Areal da Pobra do Caramiñal el 19; y a Tanxil, en Rianxo, el 25; y a Arnela en Porto do Son, el día 26. Septiembre se presenta también completo, los días 1, 2, 8, 9, 15, 16, 23 y 30, en playas de referencia habitual situada en el área de Porto do Son, Ribeira, Rianxo, Boiro, Outes y Noia.

La razón de ser de esta colaboración entre la entidad de supermercados y dicha asociación reside en la tenencia de unos valores e ideas comunes, ya que tal y como dijo Gabriela González, directora de Relaciones Institucionales y Comunicación de Vegalsa- Eroski, “la cooperación con Amicos representa la apuesta por proyectos medioambientales de amplio alcance materializada en iniciativas tangibles que permiten implicar a la comunidad local de manera constante”. La directiva quiso añadir que “además, esta acción y la

colaboración con Amicos responde a los objetivos de desarrollo sostenible que fija la Agenda 2030 y que se encuentran en nuestra hoja de ruta como empresa responsable”.

Por otro lado, para la Asociación de Familias de Personas con discapacidad intelectual, autismo, parálisis cerebral de las Comarcas del Barbanza y Noia “es fundamental el cuidado de nuestro entorno. Así lo creemos y, sobre todo, así actuamos. Creemos en el rol EcoActivista de las personas con discapacidad intelectual por varias razones: inclusión social, cuidado del entorno y potencia del mensaje. Así nace Herdanza Máter, la iniciativa global de RSC de Amicos en la que se encuadra el Proyecto RE-MAR y en la que se enmarcan todas las acciones medioambientales de la Asociación”, dijo Miguel Beiro, responsable de Empleo y Alianzas con Empresas de la asociación noiesa. Así pues, el proyecto busca cuidar del litoral gallego.