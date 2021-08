Vimianzo, A Baña y Zas: no al cierre de las sucursales

Tres ayuntamientos unidos por una misma preocupación. Tres localidades amenazadas por la pérdida de un servicio básico como es tener una entidad bancaria. Si no hay cambios, en septiembre Abanca echará el cerrojo a las sucursales de A Baña, Baíñas (Vimianzo) y Zas. Los mandatarios de estos municipios se han unido para tratar de evitarlo. Incluso con una manifestación en Santiago de Compostela. Después de una concentración vecinal en Baíñas, un pleno en A Baña y las declaraciones lanzadas desde Zas, Mónica Rodríguez, Manuel Muíño y José Antonio Pereira comparecieron conjuntamente para expresar su rechazo a estos cierres previstos: “Imos esgotar todas as posibilidades na nosa man para lograr que reconsideren esta decisión. As medidas inclúen mobilizacións e estudar se podemos emprender accións legais” señaló el regidor de Zas, Manuel Muíño, que actuó como portavoz.

La primera iniciativa será solicitar una reunión con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Piensan que el titular del ejecutivo gallego debe ponerse el frente de las reivindicaciones ya que es el único con capacidad para “falar de ti a ti” con los ejecutivos del banco. También acordaron reunirse con el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela, “coa idea de convocar unha asemblea de concellos destinada a analizar a estratexia de concentración de oficinas que está levando Abanca, o que implica o abandono dos núcleos rurais”. Además piensan contactar con “algún ministro” del gobierno de España con competencias en la materia y con diputados del Parlamento de Galicia, para conseguir los objetivos previstos. Que las sucursales de Baíñas, A Baña y Zas sigan operativas. Actualmente está en marcha una recogida de firmas. Los regidores adelantaron que preparan una manifestación ante la sede de Abanca en Santiago de Compostela.

Inciden en lo perjudicial que serían los cierres para estas localidades en general, pero también para las personas que no tienen ni un buen acceso, ni manejo de las nuevas tecnologías, o posibilidad de desplazarse a otros pueblos de la comarca. “Botamos moito de menos que non houbera un aviso e se establecera un diálogo. Súmenos na impotencia” confesaba la alcaldesa de Vimianzo, mientras el mandatario de A Baña sentenciaba “É un atentado contra o rural”. Piensan que el único motivo es incrementar las ganancias de la empresa.