Vimianzo impulsa accesos decentes a Baíñas y lleva el saneamiento a Quintáns

El Concello de Vimianzo está impulsando distintas actuaciones en el municipio, que actualmente se están ejecutando o bien en fase de licitación. Uno de esos proyectos es el de renovación de los accesos a Sixto y en Santa Comba, en la parroquia de Baíñas, y la habilitación de una red de saneamiento en Quintáns, en Treos. En total, más de 385.000 € de inversión.

Las actuaciones se realizarán en dos fases dentro del Plan Único Adicional de la Diputación coruñesa. “A mellora do acceso ao Sixto e da vía en Santa Comba permitirán incrementar a seguridade viaria nestes tramos, tanto para peóns como para o tráfico rodado”, explicó el primer teniente de alcalde y vecino de la parroquia de Baíñas, Víctor Manuel Muíño. Con respecto al saneamiento de Quintáns, que tiene unos 194.000 € de presupuesto, dijo: “Por outra banda, a configuración da rede de saneamento en Quintáns de Treos dá resposta a unha vella demanda e garantirá o servizo de subministración ás persoas que residen na contorna”, explicou. O Concello xa dispón dos terreos, augas e servidumes para a execución”, y también “concesións e autorizacións administrativas”.

En la actualidad el ejecutivo local, que preside Mónica Rodríguez Ordóñez (PSOE), mantiene abierta la licitación de un proyecto para arreglar el pavimento de la vía que hay detrás del Tanatorio de Baíñas y de la explanada situada en las inmediaciones del centro educativo de la misma parroquia. Las empresas pueden presentar sus propuestas hasta el 15 de agosto. Tienen un marco financiero de 49.600 euros. Y hasta tres días después estará abierto el plazo de ofertas para la reparación y mejora de caminos rurales en las parroquias de Baíñas, Serramo, Berdoias y Calo, financiado por el AGADER con 56.681 €.

Y en fase de evaluación y a punto de adjudicarse, están los trabajos para adecentar la Avenida da Gándara, entre el instituto y una área recreativa. En este caso se invertirán 64.633 euros. Se pretende terminar las actuaciones antes del comienzo del nuevo curso escolar, dando así respuesta a una necesidad. En la misma situación está la pavimentación interior del núcleo de A Carballa, con una inversión de unos 94.000 euros. Y ya está en marcha, en este caso con ayuda de la Consellería do Mar, la rehabilitación del paseo de Santiago de Cereixo, con una inversión de 196.247,28 euros. La intervención afecta a una superficie de 1.380 metros cuadrados y dará solución a las “desfeitas” ocasionadas por los duros temporales del 2018. Según afirman desde el gobierno local, Cereixo “gozará da rehabilitación que se merece, para que a veciñanza poida desfrutar dun dos enclaves con máis personalidade do noso municipio”. La iglesia románica con la imagen de la Translatio” y el molino de las mareas, dan un inmenso valor a este paseo instalado donde el río Grande do Porto llega al mar.

En tierras soneiranas hay dos proyectos que, en proceso de adjudicación, son muy relevantes tanto por su repercusión como por su montante económico superando los tres millones. El contrato para la renovación del alumbrado exterior municipal (1.952.370 €) y el servicio de ayuda en el hogar (1.087.950 euros). En los primeros seis meses del año se adjudicaron obras por más de 676.000 €.