Voluntariado ao servizo da inclusión e da diversidade desde a asociación Íntegro

Solidariedade, altruísmo e empatía son os valores que mellor definen ao equipo de persoas voluntarias de Íntegro, un dos piares nos que se sustenta a entidade desde os seus comezos, hai xa tres décadas. Consolidar a cohesión social e fomentar a participación e a formación da veciñanza nas diferentes accións individuais e colectivas que se realizan ao longo do ano para promover a inclusión social e laboral das persoas con diversidade funcional, son dous dos obxectivos dos programas de voluntariado que se desenvolven desde o Centro de Recursos de Nantón.

Neste 2022, un total de once persoas están a participar nos diferentes programas de voluntariado que promove Íntegro. Un deles é o proxecto O Voluntariado coa Diversidade, unha iniciativa financiada pola Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, dirixida a mozos e mozas con idades comprendidas entre os 16 e os 30 anos que residan nalgún dos concellos da Costa da Morte.

Entre as súas principais funcións destaca a de prestar apoio ao equipo de monitores no desenvolvemento das actividades diarias do Centro de Día e do Centro Ocupacional (talleres de autocoidados, mantemento físico, tarefas do fogar, habilidades sociais...) así como nas diferentes campañas de sensibilización social (Capacíta-T, prevención da lesión medular, muller e diversidade funcional...) ou nas saídas culturais e de lecer, como a que realizaron dúas voluntarias do grupo xuvenil o pasado venres ao Aquapark de Cerceda, xunto a 10 usuarios e dúas monitoras.

Ademais de fomentar a participación activa do voluntariado, desde Íntegro foméntase a súa formación e capacitación, a través do Proxecto de actividades de captación, sensibilización e formación. Xunto á campaña anual de dinamización, levada a cabo en centros de ensino e entidades públicas e privadas da contorna, desenvólvense accións formativas individuais e colectivas arredor de temáticas moi diversas. Unha das primeiras que se celebrarán este mes de xullo xirará arredor da Formación básica en Medio Ambiente”, que se desenvolverá os días 18, 22, 25 e 27 para concienciar e sensibilizar en materia medioambiental proporcionando valores e actitudes responsables e respectuosas coa contorna.

E o 19, 21 e 26 será a quenda dunha nova edición do obradoiro O voluntariado en época de pandemia, a terceira tras o éxito de participación acadado nos meses de marzo e abril. Agosto tamén chegará cargado de novidades. Os días 23, 25 e 30 levarase a cabo a segunda edición de Nocións básicas de primeiros auxilios nas actividades de lecer, unha acción formativa de nova implantación destinada a adquirir os coñecementos básicos para a detección e prevención de accidentes durante a realización de actividades lúdicas, ademais de identificar e responder ante situacións de urxencia. Xa en setembro (6, 7 e 8), arrincará un novo obradoiro sobre Introdución a perspectiva de xénero e igualdade de oportunidades, destinado a promover a conciencia social en materia de igualdade e dar a coñecer o novo plan de Íntegro para combater as desigualdades seguindo os obxectivos de Desenvolvemento Sostible da Axenda 2030.

A programación formativa anual tamén inclúe talleres sobre o uso axeitado de internet e voluntariado e diversidade funcional, celebrados xa no primeiro semestre do ano.

Grupo Xuvenil Íntegro

Por outra banda, dentro do programa Iniciativa Xove, financiado pola Dirección Xeral de Xuventude, neste 2022 Íntegro está a desenvolver numerosas accións formativas e actividades encamiñadas a promover a inclusión social das persoas con disCapacidade. Trátase dun proxecto integral, dirixido a mozos e mozas con diversidade funcional e con idades comprendidas entre os 16 e os 35 anos, orientado a traballar de xeito transversal na área dos hábitos saudables, saúde física e mental, prevención de conductas de risco e/ou violentas, así como a promoción de hábitos sustentables para o coidado medioambiental.

No que vai de ano, desde o grupo xuvenil de Íntegro desenvolvéronse actividades, charlas e talleres formativos na área social e de sensibilización (visita aos museos coruñeses e participación nas charlas sobre prevención da lesión medular; na área medioambiental (charla sobre a importancia da reciclaxe, obradoiro de compostaxe doméstica e limpeza de praias a e montes da Costa da Morte) e na área da saúde (adquisición de hábitos saudables, obradoiros sobre sexualidade e nutrición, saídas pola contorna, xornadas deportivas en praias, visita aos mercados, Lecer Náutico en Sanxenxo, navegación en Camariñas e posta en marcha dun Horto Compartido).

A próxima actividade programada será o venres 15 e consistirá nunha andaina pola Ruta da Auga, no Concello de Zas. Se ti tamén queres participar nos programas de voluntariado de Íntegro, inscríbete canto antes chamando ao 981 734 985 ou envía un mail a info@integro.es e benefíciate das vantaxes de formar parte do noso equipo.