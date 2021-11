Volven encher de actividades potentes as bibliotecas amesás

Volve a actividade presencial ao Club de Lectura da Biblioteca do Milladoiro, que suma 12 anos de reunións para darlle pulos á mellor literatura e compartila cos veciños. Os actuais vinte e dous participantes (de procedencia e idade diversa) celebran reunións quincenais e comparten protagonismo cas propias obras. “Buscamos gozar da lectura con cada libro”, di o seu responsable, Santiago Eirís.

Para participar nesta actividade non cómpre ser un experto lector ou lectora, senón que se buscan persoas con inquedanzas culturais e que gocen de intercambiar opinións cos demais. A actividade, de balde, está dirixida por persoal do departamento de Bibliotecas de Ames, e forma parte dunha serie de accións da concellería de Cultura para fomentar a lectura no concello. Reúnense cada quincena, os martes ás 21.00 horas na Biblioteca do Milladoiro, adaptándose ás necesidades dos seus integrantes e aos seus horarios laborais. Non hai unha duración fixa para estas sesións, que buscan a implicación e a participación das lectoras e lectores.

“Eu podo facer introducións ou romper o xeo, pero os participantes son os protagonistas”, continúa Eirís, que tamén é o técnico do servizo destas instalacións. Incide en que tratan de xerar debates interesantes e atractivos, nos que cada persoa poida aportar a súa reflexión ou opinión sobre a lectura: “Non se trata de ser academicistas, como cando iamos á escola”.

Entre as 22 persoas que forman o club atópanse lectores de todas as idades, e con orixe noutras provincias españolas ou mesmo noutros territorios. “Non hai idade mínima nin máxima. Agora ben: todos os participantes son maiores de idade. Outra peculiaridade do grupo é que algúns proceden doutros países, como Bélxica, Arxentina ou Guatemala, e incluso de outras provincias, como Salamanca ou Toledo”, destaca asimesmo Santiago Eirís.

O importante é a participación, adaptándose ós tempos de cada persoa, que non ten por que asistir a todas as sesións para seguir vinculado ao club. “Aínda que hai 22 participantes inscritos, raras veces coincidimos todos”, di.