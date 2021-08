... “Volvería al sistema de autobuses de antes”

Residente en O Milladoiro, soltero, ¿qué tres cosas haría en favor de los vecinos y vecinas?

Bueno, pues lo primero que haría, para empezar, sería modificar el horario de los autobuses y volvería a ponerlos como eran antes, es decir, que pasen cada 15 minutos, porque ahora no cumplen con esa premisa y así no tendríamos que esperar tanto para desplazarnos a otros lugares. En segundo lugar, mejoraría también las zonas para jugar, es decir, las pistas y zonas de deporte, porque es verdad que muchas están muy deterioradas. Además, haría zonas para poder pasear a los animales en las que ellos puedan estar libres, y no dejando sus necesidades por las diferentes calles.

¿Qué es lo mejor de vivir en el concello de Ames?

Lo que más me gusta de vivir aquí es el ambiente que hay y ver que poco a poco los jóvenes comenzamos a salir a la calle a disfrutar como hacíamos antes de que se produjese toda esta situación en la que llevamos inmersos tanto tiempo.

¿Y lo que peor lleva?

Lo que menos me gusta de vivir aquí, y como dije al principio, es el tema de los autobuses y sus horarios, ya que es muy complicado con el sistema actual conocer de primera mano los puntos de paso y las frecuencias de los mismos. Por eso volvería al sistema que había anteriormente.