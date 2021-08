Vuelta al cole a los cuarenta: “Hice el curso para el título de la ESO y mi vida cambió”

Ni el saber ocupa lugar ni es tarde nunca para aprender. Lo sabe bien María Xosé Alfonso, directora del IES Poeta Añón de Outes, centro que lleva desde su creación (hace 22 años) impartiendo formación a adultos para la obtención del título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Y, pese a ser un centro pequeño, más de medio millar de personas se han beneficiado ya de esta oportunidad, “o que me parece un dato moi positivo dadas as características socioeconómicas da zona”, señala la directora.

En realidad el ciclo se denomina ESA (Educación Secundaria para Adultos) y dura dos años. En el primero se imparten dos módulos que equivalen a 1º y 2º de la ESO y en el segundo otros dos (3º y 4º).

“O labor de ensinar a unha persoa adulta é moi gratificante, xa que o alumnado non está alí por obriga, senón porque realmente quere, o que fai que o nivel de traballo e interese polas materias sexa moi superior ao que presenta moito alumnado da ESO. E isto, xunto coa idade do alumnado adulto, fai que a relación co profesorado sexa distinta que no caso da ESO; é máis fluída e cordial. O docente non ten que facer esforzo extra para que o alumnado atenda e traballe, e este non ten compañeiros/as que o molesten e impidan atender e traballar na clase”, dice.

La media de los participantes está entre 35 y 40 años, con situaciones personales y laborales muy diversas. “Algúns necesitan o título para promocionarse no seu traballo ou para poder acceder a determinados postos, pois cada vez esíxese esa titulación en máis convocatorias laborais. Outros matricúlanse só por unha cuestión de realización persoal, o que non é un motivo menos importante”.

María Xosé Alfonso indica que “hai algúns que teñen situacións persoais moi estresantes (laborais ou familiares) e apúntanse para ter un momento de evasión; outros teñen moito tempo libre e soidade e non atopan algo que facer que lles satisfaga”.

Una de esas personas a quien este curso cambió la vida por completo es Sara Otero Lago, natural de Carnota y residente en Outes. Ella decidió volver a las aulas para sacar el título de la ESO cuando tenía 41 años, después de haber criado a sus hijos y tras la muerte de las personas mayores que tenía a su cargo y a las que cuidó durante años.

Lejos de dar su futuro por perdido o sucumbir al desánimo, primero inició un curso de informática que organizó el Concello de Outes. Luego hizo dos de la Cruz Roja sobre higiene y atención sanitaria a domicilio y sobre atención y apoyo psicosocial domiciliario, precisamente los ámbitos en los que ella había llevado a cabo una importante labor durante años debido a su situación familiar.

A continuación, dio un paso más en su formación y se apuntó al programa del IES Poeta Añón para obtener el título de la ESO. “Lo más difícil fue buscar tiempo para estudiar; tenía que hacerlo de madrugada. Lo que más me gustó fue la experiencia de relacionarme de nuevo”, dice.

El hecho de haber logrado el título la empoderó y le permitió formarse como técnica en cuidados auxiliares de enfermería en el intituto Lamas de Abade de Santiago, lo que le abrió las puertas para hacer prácticas en la clínica La Rosaleda, donde quedó ya contratada. Al año siguiente se presentó a las pruebas y obtuvo el certificado Celga 4.

En la actualidad trabaja en el Hospital Clínico de Santiago, en quirófanos. “Ojalá otras personas que estén o estuviesen en mi misma situación se animen a estudiar, pues nunca es tarde”, señala Sara, quien reconoce que sacar el título de la ESO “me cambió la vida”. Incluso se planteó hacer una prueba de acceso a la universidad, “pero lo descarté porque ¿de dónde sacaría tiempo para trabajar?”, dice.