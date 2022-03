Y EE.UU. apuntó hacia A Pobra

El 3 de julio de 1898, España perdió Cuba tras ser derrotada en la batalla naval de Santiago de Cuba. El 15, en el marco de la Guerra Hispano-Estadounidense,―capitulaba la citada localidad. El 18, Filipinas proclamó su independencia de España. Y el 25, tiraban la toalla en Puerto Rico.

“Las Españas, como llamaban entonces a las últimas provincias de ultramar (Cuba, Filipinas y Puerto Rico) consiguieron su supuesta independencia para pasar de ser provincias a colonias títere del imperio de los EE.UU.”, señala el historiador pobrense Antonio González Millán, quien acaba de compartir en sus redes sociales un curioso documento “inédito” que alude a un acontecimiento histórico desconocido para la mayoría. Este es un pedacito de la historia de los sucesos vividos en A Pobra do Caramiñal cuando la todopoderosa armada norteamericana amenazó con bombardear este puerto de la ría de Arousa.

“Entre 1897 y 1898 se reunieron buques de guerra de pabellón español y embarcaron tropas para luchar por las últimas provincias de ultramar: Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Movimientos de interés militar que supusieron amenazas de los EE.UU., la potencia emergente que relevaría al diluido imperio ibérico, a los puertos de Galicia. La ría de Arousa tenía alto interés estratégico”, comenta Antonio González.

CALAMIDADES Y SINIESTROS. El documento que el historiador y director del Museo Valle-Inclán de A Pobra do Caramiñal acaba de desempolvar está fechado en Santiago de Compostela el día 16 de julio de 1898, la jornada siguiente a la capitulación de Santiago de Cuba, y firmado por el vicepresidente de la Cruz Roja (definida entonces como Asociación Internacional para Socorro a Heridos en Campaña, Calamidades y Siniestros Públicos), Ramón Pardo Labonde.

Se trata de una carta dirigida al alcalde de A Pobra y dice textualmente: “La Comisión de la Cruz Roja que accidentalmente presido, creyendo cumplir con los levantados y humanitarios fines de su institución, acordó ofrecer al Ayuntamiento que V.S. tan dignamente preside todos los auxilios del personal y material sanitario de que dispone, en previsión de que llegue el triste y sensible caso de ser bombardeada esa plaza por los buques norteamericanos, según anuncian varios periódicos de la prensa nacional”.

ENSERES Y UTENSILIOS. En la carta que le remitió al regidor pobrense, Ramón Pardo Labonde añade: “Al considerarle tan plausible acuerdo, me formulo rogar á V.S. se sirva dar cuenta a la Corporación, esperando que, si acoge benévola este ofrecimiento, me telegrafíe oportunamente, con objeto de determinar la marcha de los individuos designados al efecto y enviar los enseres y utensilios que el cuidado de los heridos supone. Dios guarde á V.S. muchos años”.

