Adiós a las restricciones: ¿qué podrás volver a hacer desde este sábado?

Un mes después de que Galicia endureciese las restricciones con motivo de la cercanía de las fiestas navideñas, para tratar de contener las aglomeraciones, todas las precauciones decaen y dan paso a un escenario de ‘nueva normalidad’ que resulta difícil de creer cuando todavía hay más de 60.000 casos activos y la incidencia supera los 2.800 casos por cien mil habitantes, con un descenso nada consolidado de la sexta ola, que, más bien, se encuentra en fase de meseta. Sea como fuere, lo cierto es que desde este sábado los gallegos podrán hacer vida prácticamente ‘normal’, salvando las distancias con la época prepandemia, pues todavía habrá que portar mascarilla tanto en interior como en exterior. Conozcamos más en profundidad cuáles son las mayores libertades que se nos conceden contestando a algunas de las preguntas que todos podemos tener en mente.

- El fin de semana me gusta salir a cenar tarde y, cuando intentaba reservar en algún restaurante para las once y media, ya no me daban mesa, porque decían que tenían que cerrar poco después. ¿Ahora sí podré reservar tarde sin problema? Sí, podrás recuperar esa costumbre. Desde este sábado los horarios limitados decaen en el sector, y todos los bares y restaurantes podrán estar abiertos hasta la una y media de la madrugada, con lo cuál, se alarga su horizonte de actividad una hora y media con respecto a las 00.00 horas que tenían fijadas antes.

- No soy de salir pronto de fiesta, me gusta tomármelo con calma, ir a cenar, tomarme algo en un pub y después, a la una o dos de la mañana, ir a alguna discoteca. Hasta ahora no me compensaba, porque cerrando a las tres, no me salía rentable pagar la entrada por dos horas. ¿Va a cambiar esto? Pues sí, ya no tendrás problema en salir de fiesta tarde, porque las discotecas, que tenían acotado su horario a las tres de la madrugada, podrán abrir hasta las cinco y media. Aunque no es su horario normal de licencia, es importante señalar que se trata de una relajación que permite ejercer una actividad más o menos normal, incluyendo la contratación de eventos.

- Estaba cansado de tener que presentar el pasaporte covid hasta para respirar. Por suerte ya no me lo pedirán hasta la hora de cenar, ¿no? No, para nada, estás muy equivocado. El certificado seguirá siendo necesario en todo momento, a cualquier hora del día, para acceder a la hostelería o a espacios públicos en interior. En este sentido no habrá relajación, no cambiará nada, pues desde el Gobierno gallego estiman que, con el 94 % de la población adulta ya vacunada, no supone un problema para nadie el tener que mostrar su pasaporte covid.

- Hasta ahora, cuando salía de la discoteca a las tres de la madrugada (cuando cerraba), tenía problemas para ir con mis amigos por la calle hasta mi casa, porque los agentes me decían que no podía estar con no convivientes a partir de esa hora, así que teníamos que ir separados. ¿Decae esta medida? Sí, efectivamente. La Xunta no ha solicitado al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) la prórroga de esta medida, por lo que de madrugada no habrá problema para realizar encuentros entre no convivientes ni estar por las calles con amigos. Eso sí, hay que recordar que el botellón está prohibido, por norma, en la comunidad.

- Quise celebrar mi cumpleaños a comienzos de este mes en un restaurante e invitar a doce amigos y me dijeron que no podía juntarlos a todos en una mesa, que la única solución era hacerlo en dos separadas, porque cada una no podía superar los ocho comensales. ¿Qué pasará con esto? Lamentablemente esto no cambiará. El máximo de personas reunidas entorno a una mesa seguirá siendo de ocho en espacios interiores, aunque podrá llegar a quince en exteriores. Cierto es que en Galicia con el frío de enero es difícil pensar en comidas al aire libre. Es una limitación, sin duda, pero gracias a ella, entre otras cosas, es posible mantener el 100 % de aforo en el interior de los locales.

- Antes de ir a trabajar siempre acudía a la cafetería a tomarme mi café caliente acomodado en la barra y viendo las noticias de la mañana. Esta costumbre la perdí durante la pandemia, con el cierre de las barras, y parecía que en noviembre la había recuperado para siempre, pero con la Navidad me demostraron que no era así, volviendo a cerrarlas. ¿Podré volver a hacer esto? Sí, las barras reabrirán. Además, la Xunta es consciente de que este es el principal espacio de consumo para negocios pequeños del tipo cafeterías, donde se apuesta por consumiciones rápidas y no por prolongadas comidas.