Confinado por COVID: “Para dejar el tabaco no existe mejor momento”

El aislamiento pasa grandes facturas. Es una cárcel física y mental sin escapatoria momentánea, paseos al aire libre, e incluso necesarias conversaciones. Si bien el confinamiento más duro acabó en mayo de 2020, dos meses después de que llegase la pandemia del COVID-19 que tantas cosas revolucionó en su primera ola, muchos ciudadanos han tenido que guardar nuevas cuarentenas selectivas tras contraer un coronavirus que “parece no tener final”. Aun así, siempre debemos ver el vaso medio lleno y aprovechar las ventajas que se ocultan entre nuestras cuatro paredes. “Llevo encerrado más de una semana y gracias a eso estoy dejando de fumar. Seguramente no sería tan fácil si no estuviera contagiado”.

Así lo confiesa uno de los 18.319 pacientes que el Sergas actualmente mantiene en seguimiento domiciliario dentro de la comunidad gallega. Un joven pontevedrés de 25 años al que citaremos como Marcos Rodríguez, ya que prefiere permanecer en el anonimato. El muchacho, que esperó siete jornadas hasta que le hicieron una PCR, tras notificar que había dado positivo en dos test de antígenos que realizó al regresar de Cádiz, efectuó este martes dicha prueba y este miércoles recibió el resultado: “Sigue en mi cuerpo”.

“No sé cuánto tendré que esperar hasta que acabe esto, por el momento me han preguntado si seguía teniendo síntomas y me aconsejaron que pidiera cita con mi médico de cabecera, algo que ya hice”, cuenta el afectado, quien resalta que “estos días (para él) son como viajar atrás en el tiempo y volver a cuando todo empezó, a marzo del año pasado, pero sabiendo que estás infectado”.

En este sentido, según comenta, ahora solo tiene tos de vez en cuando, pese a que el pasado jueves sí notó “un cansancio enorme y bastante debilidad”. “Prácticamente estoy recuperado, o al menos así me siento. Hubo varios días que estuve tomando paracetamol pero en ningún momento llegué a tener fiebre o señales de más gravedad como dificultades para respirar”, resalta.

Sin prisa alguna por recuperarse totalmente y tras ocho jornadas confinado, en las que pudo compaginar el teletrabajo con pequeñas sesiones de deporte en casa, Rodríguez manifiesta que “deben ser pocos días los que falten para superar la enfermedad”. Una dolencia que durante este tiempo le ha “ayudado” a dejar el tabaco, que cada año se lleva más de 50.000 vidas en España.

“Me pasó en el anterior confinamiento, cuando también conseguí parar, aunque después acabé volviendo, pero ahora tengo claro que aprovecharé este”, señala Marcos, recomendando a cualquier persona que esté pasando por su misma situación que “lo intente”. “Igual al ser joven, y no llevar tantos años, la adicción es más psicológica que otra cosa, pero aun así creo que es un momento adecuado para ello”, dice.

Para Marcos, romper su relación con el tabaco pasa por el hecho de que actualmente se encuentra solo en casa y, naturalmente, no puede ir a un estanco, pues rompería su actual aislamiento. “Esa imposibilidad de ir a comprarlo es lo que me llevó a seguir adelante, además de que en casa no fumo porque mi madre no es fumadora”, subraya.

No obstante, la mayor de las razones para él es “estar pasando el COVID-19”, algo que le ha llevado a evitar fumar “por si pudiese ser peor” a la hora de afrontar la afección. “Podría haberle pedido a algún amigo o familiar que me lo acercara a casa, obviamente sin contacto, o mismo tirar de un Glovo, pero sinceramente al enterarme de que estaba infectado se me quitaron de golpe las ganas de cualquier cigarrillo”.

“Para dejar el tabaco no existe mejor momento”, sentencia Marcos en esta línea, sirviendo como ejemplo de que el ambiente y la voluntad son dos grandes aliados en la lucha contra el tabaquismo. En su caso, mientras sigue peleando contra un coronavirus del que pretende sacar más resultados positivos que los arrojados en sus pruebas diagnósticas.

DUDAS SOBRE LA VACUNACIÓN. Marcos Rodríguez, que en la edición de EL CORREO GALLEGO publicadada este martes acusaba la tardanza de los rastreadores a la hora de hacerle una PCR que finalmente ha dado positivo este miércoles, destaca las dudas que tiene ahora en relación a su vacunación: proceso para el cual tiene cita este viernes, 6 de agosto, en el Recinto Ferial de Pontevedra, pues antes de que le hiciesen test alguno, y habiendo sido registrado su contagio, fue convocado para recibir la primera dosis.

“En el mensaje que me enviaron solo consta el lugar, la hora y que debo llevar la tarjeta sanitaria, el DNI o un código QR que me facilitan, pero no aparece ningún teléfono para posponer la cita en estos casos”, señala el joven, apuntando que en las horas que quedan hasta que reciba la vacuna puede pasar el virus o no.

“Evidentemente si estoy infectado no puedo ir, pero si he superado el COVID-19 antes de recibir la dosis me gustaría vacunarme cuanto antes”, puntualiza Rodríguez, sentenciando que lo que más le preocupa es que por culpa del contagio “deba esperar a una repesca que se posponga mucho en el tiempo”.