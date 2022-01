Dos mil casos activos más y los positivos se resisten a bajar de los 6.000

La sexta ola no termina de darse por vencida. Si hace unos días el importante descenso del orden de cuatro mil infectados menos por jornada daba a entender que la curva se había doblegado y dado paso a una bajada tan drástica como fue la subida, todo ha cambiado desde el jueves. Y es que esa fue la primera jornada de repunte, muy ligero, con apenas medio centenar de casos más que el miércoles. Esto podía asimilarse a una fase de meseta. Pero este viernes los casos activos se elevaron en algo más de 2.000, hasta volver a los 68.400, lo que ya supone una cifra a tener en cuenta.

Todo ello porque, a pesar de que las altas están siendo muy numerosas, los positivos no terminan de decrecer, y siguen aferrados a los 6.000 diarios, lo que hace imposible controlar la oleada mientras este indicador no descienda. Por caminos paralelos discurren los hospitales, donde las pocas jornadas de caída no son suficientes para compensar las drásticas subidas. En ellos, este viernes se produjo una ligera mejoría, con cinco ingresados menos con covid, que dejaron el total en 640, pero insuficiente para hablar de descenso.

Más en concreto, los casos activos se elevaron este viernes hasta los 68.419 (2.055 más que el jueves). Se retrocede así hasta el 24 de enero, cuando los infectados en vigor en la comunidad eran 71.376. El pico, por su parte, sigue estando fijado en los 78.692 contagiados del pasado 21 de enero. Y cabe recordar que el año arrancaba con 45.973 casos activos, esto es, 22.446 menos que en la actualidad. La cifra se ha duplicado en lo que va de año.

En la comparativa semanal, los resultados de la última semana siguen siendo alentadores con respecto a los de las anteriores. Y es que el pasado viernes 21 de enero eran 78.692 los infectados, pero, después de cinco jornadas a la baja y dos de repuntes, ahora hay 10.273 contagiados menos. En estos siete días el descenso ha sido del 13 %. En la semana previa aún había aumento, pues del 14 al 21 se había pasado de 64.781 a 78.692 casos, esto es, 13.911 más (un 18 % más). Y en la anterior, entre el 7 y el 14 de enero (cuando se produjo un reajuste con 24.000 altas en una sola jornada), se había pasado de 61.635 a 64.781, es decir, 3.146 más (un 5 % más).

Por lo que respecta a los nuevos positivos detectados a través de prueba PCR, estos se elevaron hasta los 6.380 (351 más que en la jornada anterior). El 1 de enero se notificaban 5.252; la pasada semana, el 21 de enero, 6.339; la anterior, el día 14, 8.427; y la previa a esa, el día 7, 4.106.

PRESIÓN ASISTENCIAL ESTABILIZADA. En los hospitales la jornada del viernes fue de relativa estabilidad, con cinco ingresados menos que dejaron el total en 640. En unidades convencionales los pacientes con covid cayeron hasta los 596 (uno menos que el jueves). El 2022 se iniciaba con 283 enfermos en planta, o sea, 313 menos que ahora. La cifra se ha duplicado en lo que va de año. Y, aunque parecía que en la última semana la curva se ralentizaba, lo cierto es que la tendencia ha cambiado radicalmente.

El pasado 21 de enero eran 507 los hospitalizados convencionales, es decir, 89 menos que ahora. En los últimos siete días, pues, se produjo un incremento del 15 %. La semana previa, entre el 14 y el 21 de enero, se había pasado de 457 a 507 pacientes no graves, o sea, 50 más (un 10 % más). Y en la anterior, entre el día 7 y el 14, se había pasado de 343 a 457, esto es, 114 más (un 25 % más).

Por su parte, las unidades de cuidados intensivos relajaron la carga asistencial en cuatro ingresados críticos menos, dejando el total en 44. El 1 de enero eran 50, o sea, seis más que en la actualidad. En lo que va de mes se produjo un descenso del 12 %. Mientras que el pasado viernes día 21 eran 53 los ingresados en uci, esto es, nueve más que ahora. En siete días la bajada fue del 17 %. En la semana previa, entre el 14 y el 21, se había pasado de 57 a 53 pacientes graves, es decir, cuatro menos (un 7 % menos). Y en la anterior, entre el 7 y el 14, de 51 a 57, o sea, seis más (un 10 % más).