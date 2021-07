En nivel alto Santiago e as outras seis cidades galegas

A partir do sábado, e debido a que a situación epidemiolóxica en Galicia non vai a mellor, entrarán no nivel máximo seis novos concellos: Muros, Baiona, Burela, Foz, Viveiro e Monterroso.

Pasan a nivel alto as cidades da Coruña, Santiago, Ferrol e Lugo, e seguen neste nivel Pontevedra, Vigo e Ourense. As sete cidades galegas quedarán polo tanto en nivel alto. Tamén estarán neste mesmo nivel A Pobra, Ames, As Pontes, Arteixo, Cambre, Cariño, Ortigueira, Chantada, Monforte, Ourense, Verín, Bueu, A Guarda, Meis, Moaña Mos, Pontecaldelas, O Porriño, Redondela, Ribadumia e Soutomaior.