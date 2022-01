Ensayo fallido, pero problema identificado y reformulado

La vacuna gallega desarrollada por el investigador del CiQUS José Manuel Martínez-Costas y su equipo continúa progresando con cinco versiones posibles, aunque no todas avanzan al mismo nivel. De hecho, el investigador cuenta a EL CORREO que “ya hicimos hace como un mes una prueba preclínica con una de las versiones que teníamos en Alemania”, en el centro de investigación Helmholtz.

La mala suerte fue que “no nos salió todo lo bien que queríamos, por lo que hemos reformulado esa versión, porque creemos que sabemos qué fue lo que falló y vamos a volver a intentarlo ahora dentro de poco en Madrid, en el Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA)”, con el que colaboran.

En estos momentos, pues, se encuentran a la espera de los ratones, que ya han pedido y de los que lleva el centro de Madrid las gestiones, para poder seguir realizando los ensayos sobre la reformulación.

HASTA CINCO VERSIONES DIFERENTES, UNA TOTALMENTE NUEVA Y POR PATENTAR. A este reto hay que sumar que, durante todo este tiempo, los científicos no se han centrado únicamente en las tres versiones que ya tenían –una que llevaba solo la proteína ‘S’ u otras que la combinaban con la ‘M’ y la ‘N’–, sino que “hemos desarrollado otras dos totalmente nuevas que no conocíamos”. Y parecen serias candidatas a tener en cuenta.

Según Martínez-Costas, “una la estamos acabando de producir en estos momentos para llevarla también a probar a Madrid y, la otra, va un poquito más atrasada, pero tampoco va mal”, confiesa.

A su proyecto, que cuenta con el apoyo de la línea destinada a combatir y paliar los efectos de la pandemia a través del programa de micromecenazgo ‘Sumo Valor’ de la Universidade de Santiago (USC), le queda todavía un año. Y, “hasta final de año, pues esperamos poder las dos versiones y una tercera de las que ya teníamos, con la esperanza de ver si alguna de ellas pita”.

Cabe recordar también que el del doctor Martínez-Costas y su equipo del CiQUS es uno de los diez proyectos financiados a nivel nacional por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), habiendo recibido apoyo de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, el Banco Santander, el CSIC y la Comisión Europea.

una TECNOLOGÍA PROPIA. Por otra parte, cabe tener en cuenta que el gran mérito de esta vacuna gallega tiene que ver también con que se ha generado con una tecnología propia del CiQUS, basada en la utilización de microesferas cargadas con las proteínas adecuadas para cada caso. En este concreto, con un antígeno de coronavirus. Estos pequeños globos tienen alta capacidad para estimular el sistema inmune y menos efectos secundarios adversos, porque solo están compuestos de proteína.

De hecho, una de las versiones es totalmente novedosa, tanto que el investigador no puede anticipar nada, pues, “si funciona, es una patente nueva y, si digo algo, ya no sería patentable”. La otra de esas dos nuevas versiones “parte de una tecnología que ya teníamos descrita, pero sobre la que aún no teníamos puesta a punto la forma de purificar la vacuna, algo que hemos hecho ahora y, la verdad, tiene muy buena pinta”.

SIGUIENTE PASO: HABLAR CON LAS AUTORIDADES SI TODO SALE BIEN. Y, quedando tan poco para obtener una versión funcional de la vacuna, ¿cuál sería el siguiente paso? “Si sale bien en ratones, habría que hablar con las autoridades, con la gente de la Consellería de Sanidade, empresas, etc., y ver si alguien está interesado o no en ella”, plantea Martínez-Costas.

Parece imposible, después de todo lo que ha supuesto el coronavirus para la humanidad, con la paralización de nuestra vida diaria y un vuelco al mundo tal y como lo conocemos, que se rechace la aparición de una vacuna, pero sí es cierto que puede perder apoyo cuanto más se dilate en el tiempo su desarrollo.

“Dependerá de cómo esté la situación del coronavirus en ese momento y de cuáles estén ya licenciadas”, explica el investigador. Y es que cabe recordar que desde hace unas semanas “ya hay una vacuna española en el mercado, la de Hipra”, por lo que “va a ser difícil”.

VÍA INTRAMUSCULAR O INTRANASAL. En lo que respecta a la forma de administración de la vacuna, desde el CiQUS barajaban dos posibilidades bien diferentes entre sí: la intramuscular y la intranasal. La intramuscular es la que se está aplicando actualmente en todas las vacunas que ya están en el mercado –Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca...– y la intranasal sería una protección a través de una vía de administración poco explorada contra el covid (más reciente hay un proyecto en marcha de un ‘spray’ nasal desarrollado por la compañía gallega SmartVitamins en colaboración con la doctora María José Alonso).

Pero, en principio, “ahora mismo no vamos a hacer aún ensayos de administración de vacunas, directamente, sino de producción de anticuerpos”. En caso de que esa producción diese resultados, “entonces sí se podría considerar otra vez el volver a hacer las dos versiones de administración para el ensayo de la vacuna”, tanto la intramuscular como la intranasal.

CON ESPERANZAS en que funcione. Y es que, aunque en Alemania las cosas no fueron demasiado bien la última vez, lo que, indudablemente, “nos chafó bastante”, lo importante es “darle una vuelta, saber por qué no fue todo lo bien que queríamos, y arreglarlo ahora”. Porque, como científico, “aunque estas cosas siempre te chafan un poco, también sabes que están al orden del día”.