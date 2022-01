Galicia, primeira comunidade en cumprir o fito nacional de vacinación pediátrica: un 73,5% xa ten unha dose

SANTIAGO. EP. A xornada deste sábado pecha a primeira fase da vacinación infantil --de 5 a 11 anos-- en Galicia despois de que este luns chegase a última remesa de doses pediátricas, pero a Comunidade galega xa cumpriu, tres semanas antes, o obxectivo marcado polo Ministerio de Sanidade de lograr o 70 por cento de cobertura nesta poboación. Así, o 75,3 por cento dos nenos coa primeira dose, Galicia convértese na primeira comunidade en lograr o fito marcado polo Ministerio de Sanidade e que situaba no 7 de febreiro lograr exceder a barreira do 70 por cento. De feito, a Comunidade galega está moi por encima da media nacional en canto a este proceso e encara este sábado, coa administración masiva das últimas doses desta primeira remesa, máis de 30 puntos por encima que a media de comunidades, situada no 40,9 por cento.

Desde que se iniciou a campaña de vacinación o 27 de decembro de 2020, a Comunidade galega administrou 6.121.114 dose, segundo os datos actualizados da Consellería de Sanidade, publicados este sábado no Cronómetro de vacinación, e recoller por Europa Press. Esta cifra supón 27.316 máis que o dato publicado este venres, sempre referido ao peche da xornada anterior. Ademais, a Comunidade galega tamén cumpriu os demais obxectivos de vacinación, en todos os grupos maiores de 40 anos.

En canto á campaña pediátrica, que centrou as últimas semanas xunto ás doses de reforzo, a Comunidade galega conta con 112.493 nenos con polo menos unha dose do total de 153.059 menores que a poden recibir, é dicir, o 73,5 por cento. A seguinte comunidade en porcentaxe de dispensación de vacina pediátrica é Asturias, cun 62,6 por cento de cobertura.

Deste xeito, até o 13 de xaneiro --posto que as deste venres 14 aínda non están computadas no informe do Ministerio de Sanidade--, Galicia vacinou a 8.998 menores de entre 5 e 11 anos, aos que haberá que sumar os nenos que recibirían a súa dose desde entón até este sábado, día en que conclúe a primeira fase (aínda que poderá haber repescas nos próximos días deste colectivo). A Consellería de Sanidade divide os grupos de idade de forma que inclúe parte do grupo con vacina pediátrica e parte de adultos. Sentado o anterior, fronte aos datos do venres, hai en Galicia 114.470 nenos e adolescentes de entre 10 e 14 anos vacinados, 75 máis que a xornada anterior, un dato que se explica porque os menores de 12 anos nos que se centra a campaña actualmente é no grupo de 5 a 6 anos.

SEGUINTE FITO, OS MENORES DE 40 ANOS. O seguinte reto que ten por diante Galicia é a vacinación de menos de 40 anos, que acaba de ser autorizada e ademais permite non esperar ao seis meses da última dose, senón que ao tres xa se pode recibir esta de recordo. O mércores arrinca a campaña para este grupo de idade, após concluír cos maiores de 40. O 85,7 por cento do grupo de 30 a 39 anos en Galicia conta coa pauta completa de vacinación, o colectivo con menor taxa de cobertura actualmente (exceptuando a vacinación pediátrica). O seguinte con menor taxa de cobertura é o grupo entre 20 e 29 anos, que ten unha adherencia actualmente do 86,5 por cento e, de feito, segundo o último informe da Dirección Xeral de Saúde Pública da Xunta, é o colectivo que actualmente presenta maior incidencia de covid en Galicia, xunto co de 12 a 19 e de 30 a 39 anos.

OUTROS DATOS. Doutra banda, Galicia conta cun total de 2.370.524, é dicir, 1.288 máis este sábado que no informe do venres. Por grupos de poboación, por vulnerabilidade, hai 17.560 cidadáns de alto risco coa pauta completa; 16.327 dependentes non institucionalizados e 27.602 institucionalizados. Pola súa banda, 2.186.897 terminaron o proceso chamados pola súa idade. Por probabilidade de exposición, 76.215 profesionais do ámbito sanitario teñen pauta completa, 28.714 do sociosanitario e 16.516 traballadores de actividades consideradas esenciais tamén a recibiron.